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台大學生寒暑假出國進修 校方：可「無上限」採認學分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為鼓勵學生善用暑假，台大近日學則新增學生寒、暑假出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。本報資料照片
為鼓勵學生善用暑假，台大近日學則新增學生寒、暑假出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。本報資料照片

國立台灣大學系統將過去1學期18周改為16周，學生寒假將有逾2個月。為鼓勵學生善用暑假，台大近日學則新增學生寒、暑假出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。

近年不少大專校院為配合國際學制、有利交換生返鄉以及本土學生和國際接軌，將過去的1學期18周改為16周，屆時學校將於聖誕節前放寒假，每年寒假天數逾2個月，但也鼓勵學生利用寒假時間進修、實習。

台大表示，自開始實施上課16周後，有鑑於寒假時間隨之加長，學生赴國外上課獲得完整時數的機會增加，因此配合修訂學則將寒假出國進修學分納入採計，未修訂學則之前少數案例則以專案方式辦理。學則修訂案已報教育部，並獲通過。

台大也說，學士班學生於寒暑假出國進修，可採計學分目前並無規定，但申請採計的科目必須在學生經核准出國或於自行出國前，經就讀學系核准。

另外，台大也表示，研究生經核准抵免及採認課程學分數，合計最多以就讀學系規定畢業應修學分數二分之一為限，但專案簽經教務長核准者不在此限。

台大 寒假

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