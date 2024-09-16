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南市府感念「英語教母」彭蒙惠 頒卓越市民榮譽

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府感念「空中英語教室」創辦人彭蒙惠對台南推動英語教育的貢獻，市長黃偉哲（左二）頒發卓越市民榮譽，由空中英語教室集團執行長謝光哲（右三）代表受贈。圖／南市教育局提供
南市府感念「空中英語教室」創辦人彭蒙惠對台南推動英語教育的貢獻，市長黃偉哲（左二）頒發卓越市民榮譽，由空中英語教室集團執行長謝光哲（右三）代表受贈。圖／南市教育局提供

南市府感念「空中英語教室」創辦人彭蒙惠台南推動英語教育的貢獻，市長黃偉哲在今在市政會議頒發「卓越市民」榮譽，由空中英語教室集團執行長謝光哲代表受贈，表彰她對英語教育的無私奉獻與卓越貢獻。

黃偉哲說，彭蒙惠以她的一生，深刻改變了社會，影響了台灣數代人的成長與學習，是台灣的「英語教母」，她無私的精神和偉大的事蹟，將永遠留存在臺灣人心中。

黃偉哲在市政會議上對彭蒙惠表達由衷感激，特別提到她在推動台南市做為英語友善城市的發展上，扮演了重要的角色。

黃偉哲指，彭蒙惠是南市推動英語為第二官方語言委員會的推動委員之一，積極參與市府的政策制定和推廣工作，見證並肯定台南市在二官語政策上的進展，市府在她的指導和啟發下，成功推動包括建構英語友善城市、文書資訊雙語化、線上英語菜單系統及推動CLIL雙語教學等多項具體措施，提升台南的國際能見度。

台南市政府表示，彭蒙惠對推動英語的啟發，不僅僅語言本身，更在於她所傳遞的信念「教育是跨越國界的力量」，強調以全球的視角看待世界，保持開放的心態和對文化的尊重，這樣的價值觀深深影響台灣的教育環境，也培養無數國際化的人才。

教育局指出，彭蒙惠的努力讓英語不再只是學校課堂中的一門課程，而是與世界對話的一扇窗，為台灣奠定了更好的國際連結，這樣的精神將永遠指引台灣人前行。

台南 彭蒙惠 空中英語教室

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