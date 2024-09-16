青年首長會議首召開 教部將補助縣市建政策參與機制

教育部青年發展署首度舉辦全國青年事務單位首長會議，青年署也於會中宣布，114年將首度補助縣市政府建立青年政策參與機制，並擴大辦理多元職場體驗方案。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為落實總統賴清德政見「18-22歲：投資青年生涯，支持多元發展」等各項青年政策，青年署今天首度舉辦「全國青年事務單位首長會議」，17個縣市青年事務單位首長共襄盛舉，期望整合中央資源與地方量能，發展出更多與青年相關的創新政策。

目前全國已有20個縣市設有1級或2級青年事務單位，青年署舉辦「全國青年事務單位首長會議」，建立青年事務溝通平台，創造中央與地方政府間、不同縣市間共同辦理與推動業務互助合作的可能性；以「職涯發展」及「公共參與」兩大議題為主軸，深入探討青年政策執行及青年關注議題，積極為青年開拓更多發揮空間及參與的機會。

教育部政務次長葉丙成表示，在AI世代及少子化的現今社會，許多青年對職涯選擇仍然感到迷茫，即使台灣擁有許多世界排名前列的本土企業，但青年們卻沒有任何認識，因此增加青年學生的職場體驗機會相對重要。

葉丙成提到，教育部一方面從大專校院職涯輔導著手，一方面規劃與地方政府共同合作，青年署首次辦理全國青年事務單位首長會議，以職涯發展及公共參與為主軸進行討論，就期望透過會議探討如何讓青年相信自己有能力為未來帶來改變。

青年署也於會中宣布2項配合總統政見及國家希望工程施政目標的青年政策方案規劃，例如「推動青年參與公共事務深化計畫」，114年將首度補助縣市政府建立青年政策參與機制，提供青年參與公共事務治理、實驗與交流平台，鼓勵由下而上辦理或參與公共討論，以深化青年民主素養。

另外，青年署也規劃「擴大辦理多元職場體驗方案」，將推動校園企業見習專案、提供新創公司職場體驗機會、擴增職場體驗特色計畫量能與範疇、整合地方政府職場體驗計畫等措施，以形塑大專校園職場體驗文化，協助在學青年職涯發展。