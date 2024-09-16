私校首例！中華大學攜手微軟聯發科 導入AI助理「達哥」

中華大學成為近期台灣微軟與聯發科技「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，首間列入合作計畫的私立大學，該計畫預計開放10所台灣大專院校申請，以加速生成式AI技術扎根台灣教育領域。未來教職員可利用AI協助生成考題、教材、整理文獻，甚至自動化批改作業；學生也可導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等，輔助學子創新創意提案發想。

中華大學指出，「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」著眼於學術領域的AI創新，促進研究創新、教學創新和行政優化等3大應用領域發展。此計畫由聯發科技無償提供 MediaTek DaVinci 軟體授權，台灣微軟免費捐贈Azure 基礎設施供學校使用。

中華大學表示，未來師生可運用平台依據研究主題進行整合、分析，以及測試、驗證，並且可彈性使用各類擴充套件（Plug-In），或串接各院校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣 AI 學術研究與創新的效率和深度，促進研究創新。

中華大學副校長、AI+體驗中心主任游坤明表示，未來校內將藉由MediaTek DaVinci平台內的跨型態分析「DaVinci分享功能等內建豐富功能，全校性地提升教職員及學生的作業效率；比如教職員能夠藉由Microsoft Copilot及MediaTek DaVinci協助生成考題、教材，以及整理學術文獻等資料，甚至是自動化批改作業和人性化的客服應對。

學生方面，則是能透過「AI體驗趣2.0課程」，學習AI實作與應用、生成屬於個人的AI助教，並在創新創意基礎課程中，導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等，輔助學子創新創意提案發想，全面且長遠性地優化教學及行政的效率和品質，達成教學創新的目標。