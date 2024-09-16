私校首例！中華大學攜手微軟聯發科 導入AI助理「達哥」
中華大學成為近期台灣微軟與聯發科技「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，首間列入合作計畫的私立大學，該計畫預計開放10所台灣大專院校申請，以加速生成式AI技術扎根台灣教育領域。未來教職員可利用AI協助生成考題、教材、整理文獻，甚至自動化批改作業；學生也可導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等，輔助學子創新創意提案發想。
中華大學指出，「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」著眼於學術領域的AI創新，促進研究創新、教學創新和行政優化等3大應用領域發展。此計畫由聯發科技無償提供 MediaTek DaVinci 軟體授權，台灣微軟免費捐贈Azure 基礎設施供學校使用。
中華大學表示，未來師生可運用平台依據研究主題進行整合、分析，以及測試、驗證，並且可彈性使用各類擴充套件（Plug-In），或串接各院校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣 AI 學術研究與創新的效率和深度，促進研究創新。
中華大學副校長、AI+體驗中心主任游坤明表示，未來校內將藉由MediaTek DaVinci平台內的跨型態分析「DaVinci分享功能等內建豐富功能，全校性地提升教職員及學生的作業效率；比如教職員能夠藉由Microsoft Copilot及MediaTek DaVinci協助生成考題、教材，以及整理學術文獻等資料，甚至是自動化批改作業和人性化的客服應對。
學生方面，則是能透過「AI體驗趣2.0課程」，學習AI實作與應用、生成屬於個人的AI助教，並在創新創意基礎課程中，導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等，輔助學子創新創意提案發想，全面且長遠性地優化教學及行政的效率和品質，達成教學創新的目標。
中華大學表示，微軟和LinkedIn共同發布的「2024年工作趨勢指數」中指出，台灣有超過8成的領導人表示不會聘用沒有AI技能的人。中華大學搶占先機與微軟、聯發科技聯手，將以GAI教育（Generative Artificial Intelligence）提升教師在教學上的應用，激發學生在其產業的創新思維，加速教學創新與學術研發，提升職場競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言