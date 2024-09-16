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國際技能競賽新北高工林詠軒奪銅 破8年沒得獎紀錄

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
電子職種由智光商工王益柏拿下優勝。圖／新北教育局提供
電子職種由智光商工王益柏拿下優勝。圖／新北教育局提供

有技能奧運之稱的國際技能競賽今年在法國里昂登場，15日公布結果，我國獲2金3銀10銅28優勝，新北有7位國手共獲得2銅4優勝。其中懸缺8年沒得獎的CNC車床職種，今年由新北高工林詠軒拚下銅牌，另一枚銅牌則由新北高工賴韋宏在行動應用開發職種摘下。

今年國際技能競賽共有69個國家或地區，逾1400位技能菁英在里昂參與62項職類，新北7位國手共獲得2銅4優勝，得獎率逾85%。新北教育局說，台灣懸缺8年沒得獎的CNC車床職種，這次由新北高工林詠軒拼下世界銅牌；新北高工賴韋宏也在行動應用開發職種摘下銅牌；泰山高中陳卉珊在汽車噴漆職種獲得優勝、新北高工賴韋呈在商務軟體設計職種獲優勝、智光商工王益柏在電子職種獲優勝，以及網頁技術職種由新北高工傅永傑獲優勝。

CNC車床職種國手林詠軒說，為代表台灣出國比賽，休學1年認真訓練，期間代表台灣參加亞洲技能競賽，藉由參賽看見自己弱項、調整訓練項目；這次國際技能競賽遇到許多挑戰，包括第一天競賽時間剩45分鐘時，變更工作圖考驗臨場反應，第二天使用材料較硬造成加工難題，第三天則需要與其他零件做配合處理。雖然這次競賽試題較簡單，但考驗選手臨場穩定度、尺寸精度控制，能奪下銅牌很感謝所有指導老師的辛苦指導與付出。

汽車噴漆職種國手陳卉珊表示，這次比賽是自己參與汽車噴漆職種的最後一場賽事，倍感壓力，非常想要全力以赴、表現出最好的自己，最後很遺憾沒能完成所有項目；電子職種國手王益柏分享，四天的競賽自己已盡全力拿出最好的表現，競賽結束後聽見裁判長說「我知道你盡力了，我都看在眼裡，有盡力就好」，讓他內心很複雜，不過回到台灣後，會盡自己所能傳承經驗給下一屆選手。

我國懸缺8年沒得獎的CNC車床職種，由新北高工林詠軒拚下銅牌。圖／新北教育局提供
我國懸缺8年沒得獎的CNC車床職種，由新北高工林詠軒拚下銅牌。圖／新北教育局提供
泰山高中陳卉珊奪得汽車噴漆職種優勝。圖／新北教育局提供
泰山高中陳卉珊奪得汽車噴漆職種優勝。圖／新北教育局提供

CNC 國際技能競賽 新北

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