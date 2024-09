因應數位與全球化挑戰 台日聯盟促大學與地方合作

由台灣和日本共10所大學組成的台日聯盟近日舉行研討會,探討災後恢復與韌性治理,並強調在數位化與全球化背景下,大學與地方社會合作的重要性。

暨南國際大學今天發布新聞稿指出,暨南大學、台灣海洋大學、東海大學、高雄科技大學、成功大學、中山大學,以及日本的龍谷大學、高知大學、信州大學、千葉大學共組台日聯盟,希望促進台日大學地方連結與社會實踐的相關研究。

台日聯盟近日舉辦「2024新實踐暨台日大學地方連結與社會實踐聯盟國際研討會暨聯盟首長會議」,匯集台灣和日本共10所特色大學,共同探討「BeTogether and Together to be:大學與地方社會的永續共生與災後韌性治理」。

暨南國際大學校長武東星表示,暨大自2021年擔任會長學校以來,台日聯盟共進行182場活動,成功促進多項跨國學術與地方創新的合作項目,包括促成61門台日合作的課程、51場跨校參訪、以及多場國際研討會與工作坊,而台日聯盟電子報也出刊10期,共計65篇文章。

此次會議聚焦於大學在地方社會的角色以及如何促進災後恢復與韌性治理促進社區的可持續發展;同時展示一系列由學生與教師共同參與的創新項目案例,如高知大學與高科大的ITURN課程、千葉大學與東海大學的交換學生計畫。

暨南國際大學提到,與會代表也分享教育實踐與地方連結的成功案例,並期望通過更緊密的聯盟合作,共同提高地方社區的災後恢復能力與社會創新的活力;會議也強調在數位化與全球化背景下,大學與地方社會合作的重要性,希望未來在促進地方經濟發展和文化保存方面發揮更大作用。