竹苗區會考改制 竹縣教師發起連署「反填鴨教育」：竟1周內強行通過

竹苗區國中教育會考117學年度起將由現行3級分制改為5級分7積點制為維持原制度扶助弱勢積分加1分。對此，一群教師認為此舉是走填鴨教育舊路，發起萬人連署並提多項建議。

竹苗區高級中等學校入學推動小組日前召開第4次會議，討論是否修正竹苗區免試入學比序項目國中教育會考級分，原苗栗縣主張維持3級分制、新竹市表態改7級分制、新竹縣提出5級分制，經3縣市決議由現行3級分制改為5級分7積點制。

對此，一群學校老師發起「反走填鴨教育舊路&反竹苗區偏遠學生成績被偷走」萬人連署行動。

連署召集人、新竹縣關西鎮富光國中老師簡文萱今天向中央社記者表示，新入學制不僅未跟上先進國家開展多元智能的走向，更犧牲義務教育階段的全人通識培育，迫使青少年走回填鴨教育的老路，她認為偏鄉國中學生的基本教育受教權，不能被部分都會國中學生的高中教育選擇權凌駕。

簡文萱指出，改制後恐導致偏遠學生原5B積分的20分，將降為15分，只另加1分，無法呈現超額比序3大向度總積分相同後才比的偏遠保障序位，幾乎失去所有公立學校的入學資格。另外，5B++學生第1階段積分會勝過3A2B，影響2A與1A學生排序。

簡文萱認為，竹苗區高中入學推動工作小組未公開廣納竹竹苗鄉鎮代表、家長、學生及各類型學校教師之意向，竟在1周內採2/3表決贏，強行通過強化以會考為主要計分的竹苗區入學制度，降低了偏鄉學生積分，失去扶助弱勢的社會公義。

有關此次連署訴求，簡文萱指出，竹竹苗縣市政府教育局處應確實輔導縣市內學校落實12年國教課綱理念及4大課程目標；盤點城鄉區域對應會考師資的落差；竹苗區高級中等學校入學推動工作小組應重開竹苗鄉鎮市公聽會；應進行2等親以內親屬自行迴避或申請迴避。

簡文萱也提出3點建議，包括偏鄉學校可打破編班建置，不受30人為1班限制，讓學生得到專長授課品質；研議降低偏鄉師生比，確保偏鄉學子擁有平等教育師資；如採以會考計分制，應效仿大學招生的繁星計畫，國立、縣（市）立高中應依比例分配入學名額給偏鄉學生。

新竹縣政府教育局透過文字回應，在5級分架構下同積分時採積點比序，可改善基礎等級範圍過大困境，降低分數錯置組數，先比積分再比積點，除保障教育會考成績排序，更兼顧學生各科學習平衡與促進高中優質教育的推動。

竹縣教育局表示，將持續加速縣立高中增班增校及增加優免名額，並向教育部國教署爭取國立高中釋出優先免試入學名額，照顧竹苗區各國中弱勢學生就學權益。此外，會持續進行公私立國中小正常教學視導，並檢討偏鄉學校班級學生人數，促進師資結構完整化及班級經營精緻化。