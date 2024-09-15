學生把書讀好就好？ 葉丙成點台灣父母「最大問題」：孩子恐不敢創新

因應教育部國教署的108課綱宣導活動，教育部政務次長葉丙成今日在國立台灣師範大學附屬高級中學演講，強調自主學習及探索的重要性。他也向家長喊話，現在最有價值的人，是能比其他人更早看到眾人需求的人，如果再教孩子「把書讀好就好」，且總是避免失敗、走捷徑，就會教出對人無感、不敢創新的孩子。

國教署近期舉辦多場「深化108課綱及學習歷程檔案之內涵宣導活動」，今日在師大附中舉辦的場次由葉丙成主講，同時提供YouTube線上直播。葉丙成從教養兩個兒子的觀察，以及在大學任教、在實驗教育辦學等經驗，與家長分享AI時代的新世界、人才圖像，以及教育思維等內容。

葉丙成引用英國牛津大學2013年發表的論文，內容就全世界現有的702種工作做分析，結果預測20年後有47％現有的工作會消失。他強調，全世界都在面臨的問題是，教育要怎麼改，才能協助下一代的年輕人面對世界，其中真正重要的關鍵就是自主學習的能力。

談到探索的重要性，葉丙成直言，不要以為大學跟高中科目一樣，在大學階段，如果念沒有興趣的科系會「生不如死」，但很多同學沒有在高中3年了解科系，到考完學測、分科測驗才在找資料。他也點出，學生失去學習動力並不是社會大眾所認為的「一代不如一代」，而是學生從一開始就不知道為何而戰。

葉丙成強調，能否讓年輕學子找到動力，接軌真實世界，並培育足夠的未來人才，是少子化台灣的迫切問題。無論是現在還是未來，最有價值的人，是能比其他人更早看到眾人需求的人，如果再跟孩子說：「把書讀好就好、其他事情不要管」，就會教出「對人無感」的孩子。

葉丙成也說，台灣爸媽最大的問題就是「忍不住」。許多爸媽覺得自己見多識廣、懂的更多，所以忍不住跟孩子講捷徑，孩子知道自己怎麼講都會被打槍，就會變得就不敢再跟爸媽講，最慘的是孩子到最後失去想法，「如果都幫你的孩子避免失敗、走捷徑，如何教出有韌性、敢創新的孩子？」令他非常憂心，世界這麼需要創新人才，台灣的孩子卻連第一步都跨不出去。