快訊

一代武打巨星殞落！《蘇乞兒》徐少強食道癌病逝 享壽73歲

熱帶低氣壓生成！估明增強為颱風「葡萄桑」 最新路徑曝光

雲林槓中央恐暫緩核發「綠能電廠執照」 經濟部長郭智輝回應了

學生把書讀好就好？ 葉丙成點台灣父母「最大問題」：孩子恐不敢創新

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成直言，不要以為大學跟高中科目一樣，在大學階段，如果念沒有興趣的科系會「生不如死」。聯合報系資料照
教育部政務次長葉丙成直言，不要以為大學跟高中科目一樣，在大學階段，如果念沒有興趣的科系會「生不如死」。聯合報系資料照

因應教育部國教署的108課綱宣導活動，教育部政務次長葉丙成今日在國立台灣師範大學附屬高級中學演講，強調自主學習及探索的重要性。他也向家長喊話，現在最有價值的人，是能比其他人更早看到眾人需求的人，如果再教孩子「把書讀好就好」，且總是避免失敗、走捷徑，就會教出對人無感、不敢創新的孩子。

國教署近期舉辦多場「深化108課綱及學習歷程檔案之內涵宣導活動」，今日在師大附中舉辦的場次由葉丙成主講，同時提供YouTube線上直播。葉丙成從教養兩個兒子的觀察，以及在大學任教、在實驗教育辦學等經驗，與家長分享AI時代的新世界、人才圖像，以及教育思維等內容。

葉丙成引用英國牛津大學2013年發表的論文，內容就全世界現有的702種工作做分析，結果預測20年後有47％現有的工作會消失。他強調，全世界都在面臨的問題是，教育要怎麼改，才能協助下一代的年輕人面對世界，其中真正重要的關鍵就是自主學習的能力。

談到探索的重要性，葉丙成直言，不要以為大學跟高中科目一樣，在大學階段，如果念沒有興趣的科系會「生不如死」，但很多同學沒有在高中3年了解科系，到考完學測、分科測驗才在找資料。他也點出，學生失去學習動力並不是社會大眾所認為的「一代不如一代」，而是學生從一開始就不知道為何而戰。

葉丙成強調，能否讓年輕學子找到動力，接軌真實世界，並培育足夠的未來人才，是少子化台灣的迫切問題。無論是現在還是未來，最有價值的人，是能比其他人更早看到眾人需求的人，如果再跟孩子說：「把書讀好就好、其他事情不要管」，就會教出「對人無感」的孩子。

葉丙成也說，台灣爸媽最大的問題就是「忍不住」。許多爸媽覺得自己見多識廣、懂的更多，所以忍不住跟孩子講捷徑，孩子知道自己怎麼講都會被打槍，就會變得就不敢再跟爸媽講，最慘的是孩子到最後失去想法，「如果都幫你的孩子避免失敗、走捷徑，如何教出有韌性、敢創新的孩子？」令他非常憂心，世界這麼需要創新人才，台灣的孩子卻連第一步都跨不出去。

108課綱 教育部 科系 自主學習 葉丙成

延伸閱讀

葉丙成：未來可能無鐵飯碗 自主學習能力更重要

高中生學習歷程檔案多錢入學、補習班代做？ 葉丙成曝調查結果

教育部108課綱宣講開跑 張廖萬堅、葉丙成與師生面對面

因應AI浪潮 教育部明年2月推跨領域學士學位

相關新聞

學生把書讀好就好？ 葉丙成點台灣父母「最大問題」：孩子恐不敢創新

因應教育部國教署的108課綱宣導活動，教育部政務次長葉丙成今日在國立台灣師範大學附屬高級中學演講，強調自主學習及探索的重...

警署教保中心查家長個資前往「關心」專家批：明顯觸法

本報今天報導警政署教保中心被家長投訴過去成立一年以來，不只缺乏幼教專業、行政管理更鬆散。現在更被爆出承辦該中心的協會理事...

葉丙成：未來可能無鐵飯碗 自主學習能力更重要

教育部政務次長葉丙成今天表示，AI快速發展，未來20年的工作可能不再穩定，也沒有鐵飯碗，因此自主學習能力是很重要的，希望...

藤田嗣治「坐姿裸女」首現拍場 科學家解「乳白」魅力

倫敦現代邦瀚斯宣布於10月11日舉行的「印象派及藝術」拍賣，將呈獻藤田嗣治於1929年巴黎創作的「坐姿裸女」。

國教署補助本土教育 學生做紅龜粿、學布袋戲操偶技巧

教育部國教署補助各縣市辦理本土教育推廣活動，112學年補助2460萬元，有260校邀請本土產業業師到校開課。彰化縣新庄國...

沒成就感又缺乏後援 特教師寧出走當起業務、美髮師

特教老師不只代理師難尋，正式教師現在還爆「出走潮」；小宏花了3年考上教甄，才當了3年就想辭職；在當保險業務的前特教師表示，客戶讓你壓力很大，可以選擇不要接；但一個學生一接就是6年，有太多不可控因素，不過，心評卻是壓垮許多特教師的最後一根稻草，本報採訪3位離職師的告白，點出教師焦慮，還有教育現場正面臨的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。