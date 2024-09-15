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葉丙成：未來可能無鐵飯碗 自主學習能力更重要

中央社／ 台北15日電
教育部政務次長葉丙成。圖／聯合報系資料照
教育部政務次長葉丙成。圖／聯合報系資料照

教育部政務次長葉丙成今天表示，AI快速發展，未來20年的工作可能不再穩定，也沒有鐵飯碗，因此自主學習能力是很重要的，希望家長別執著補全科，以免抹煞孩子的好奇心。

為讓更多新生家長了解108課綱及近年教育部在體制內的政策推動，教育部規劃於全台辦理6場深化108課綱及學習歷程檔案內涵宣導活動，今天在位於台北市的師大附中登場，並由教育部政務次長葉丙成分享「AI時代教育新思維」。

葉丙成提到，很多人會報名大學科系舉辦的營隊，以為參加醫學營就可以去念醫學系、參加電機營就可以念電機系，這些都是迷思，「多元入學並不是多錢入學」，其實只要願意花心力，不用花冤枉錢，也可以把學習歷程檔案做得很好。

以牛津大學2013年研究報告為例，葉丙成說，報告指未來20年有47%的現有工作會消失，在AI快速發展下，未來20年的工作可能不再穩定，現在以為的鐵飯碗，將來未必是，以前學到一項技能，也許可以用到退休，但未來職場每3、5年就要學新技能，因此自主學習能力更顯重要。

葉丙成認為，能否讓年輕學子找到動力、接軌真實世界、培育足夠的未來人才，這些都是少子化台灣面臨的迫切問題；而台灣爸媽的問題就是「忍不住」，如果家長都幫孩子避免失敗、走捷徑，如何教出有韌性、敢創新的孩子。

「爸媽的焦慮對孩子都是毒」，葉丙成表示，他不反對補習，針對弱點補一兩科是可以的，但很多家長愛子心切，開學前就幫孩子報名補習班補全科，學生週間補到晚上，週末還要上課，這樣國中3年、高中3年下來，學生的好奇心早就被磨光，等到上大學後就會彈性疲乏，因此家長不要過度焦慮，讓孩子國高中就太忙太累，這樣只會導致失去學習動力。

教育部 科系 葉丙成 補習

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