國教署補助本土教育 學生做紅龜粿、學布袋戲操偶技巧

教育部國教署補助各縣市辦理本土教育推廣活動，112學年補助2460萬元，有260校邀請本土產業業師到校開課。彰化縣新庄國小學生在校學習紅龜粿製作以及簡易布袋戲操偶技巧，台南市安平國中學生則結合鹽水蜂炮製作水火箭，學生也表示希望能有更多類似課程。

為培養學生本土意識、本土語文聽說讀寫的基本能力，國教署持續補助各直轄市、縣市政府辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」暨教師及學生多元相關活動，112學年度補助2460萬，計有260校邀請本土相關產業業師到校開設課程、232校參訪館所或邀請傳統藝文團體到校展演。

彰化縣新庄國小邀請業師入校教授紅龜粿製作，學生認識民俗文化、融入自己的情意觀點，設計出獨一無二的紅龜粿印圖騰，學生表示，揉糕皮、包餡料、印出龜形的過程需要細心和耐心，但每一個過程都感到很有成就感。該校也安排實地參訪布袋戲園區，學生利用園區材料設計及製作布袋戲偶，並由藝師教授簡易操偶技巧，藉由學習布袋戲的歷史和文化意義，更加理解傳統表演藝術的價值。

台南市安平國中邀請業師教授歌仔戲的基本動作、角色及服裝，並從台南在地鹽水蜂炮談起，結合現代的科技概念，帶領學生製作水火箭，模擬蜂炮發射原理。參與學生表示，希望以後可以有更多這樣的內容融入課程。