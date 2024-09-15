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青年團隊擴大鰻魚產業視野 設計課程讓學童關心海洋

中央社／ 台北15日電

關注鰻魚產業及海洋議題「港灣溜魚文化工作室」青年團隊，設計多元課程與兒童營隊並走入校園，帶領學生認識鰻魚及環境教育，共同關心彰化沿海發展與保育。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年參與地方，將想法化為實踐，教育部青年發展署藉由學習性青聚點在地課程及蹲點見習，開啟青年對地方認識，並透過Changemaker計畫，鼓勵關心地方事務的青年發起實際行動。

參與113年Changemaker計畫的行動團隊「港灣溜魚文化工作室」及「五漁村How野青年」，成員皆從培訓開始逐步認識地方、參與地方事務，並以具體行動展開創生之路。

位於彰化鹿港鎮的「港灣溜魚文化工作室」，長期關注鰻魚產業及海洋議題，創辦人之一的趙俊傑因返鄉接班家中鰻魚事業，民國109年起主動搜尋相關資訊，參加青年署Dreamer培訓，認識家鄉文化及產業特色。

趙俊傑後來更與團隊夥伴郭珮蓉合作，於110年成立工作室，申請Changemaker計畫，從鰻魚餐食開發、養殖人分享到教案開發等，讓產業不再只是外銷，更擴大到關注海洋及環境教育。團隊今年更提出「藍色彰化，濱海童行」計畫，設計多元課程與兒童營隊並走入校園，帶領更多學生共同關心彰化沿海發展與保育。

另一組團隊「五漁村How野青年」的成員因被宜蘭五漁村的山海資源及當地生活吸引，於111年先後從台北移居至宜蘭縣頭城鎮，其中有教育企劃、解說員專業背景的莊沂儒，在擔任青年署學習性青聚點蹲點見習生時，觀察到五漁村學童因父母工作忙碌、3C影響，以及地方青年陪伴人口的缺乏，對家鄉陌生而有了距離感。

「五漁村How野青年」因此於今年申請Changemaker計畫，提出「海村囝仔小學堂－青幼共學提案」行動，透過青幼共學，設計文化及產業空間遊戲式走讀，使青年成為傳統與現代的橋梁，轉譯在地自然人文知識，同時帶領地方學童探索家鄉環境。

團隊 青年 鰻魚

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