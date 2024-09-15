警署教保中心查家長個資前往「關心」專家批：明顯觸法

本報今天報導警政署教保中心被家長投訴過去成立一年以來，不只缺乏幼教專業、行政管理更鬆散。現在更被爆出承辦該中心的協會理事長，因不滿一位家長對中心意見多，調查該家長個資後，前往家長任職機構，請家長的直屬上司，多多關心該位下屬（家長）。對此，家長團體直轟，遇到這種事絕對氣炸，幼教專家則表示，不可思議，已明顯觸法。

警政署教保中心位於台北市精華地區，周邊平價教保資源，幾乎滿園，但該園卻招生未過半，舊生家長不滿的點包括，學校行政鬆懈、相關訊息未及時告知，課程缺引導等，現在還爆出更誇張的情事，協會人員知道家長在哪裡任職後，到該位家長任職機構，請家長的所屬長官特別關注。

理事長坦言確有此事，但他解釋，他是在網路數篇公開文章中知道家長任職的機構，因跟這位家長所處機構的長官交情不錯，所以才去聊聊，單純只是朋友聊天而已，當時也有請這位朋友，別跟這位家長說。

該位受影響家長表示，因草創初期，學校遇到許多問題，家長時常反映意見給學校一起解決，後來常常不了了之，家長改透過一九九九申訴專線尋求協助，校方覺得不堪其擾想息事寧人，協會人員就擅自查詢家長任職單位資訊，聯繫所屬長官，並「關切」家長在工作單位任職狀況，期盼家長不要再頻繁申訴。

該位家長指出，這種動用私權解決問題的方法，實在令家長們對學校解決事情的態度感到失望。

中華幼兒協會理事長蘇傳臣表示，家長送孩子入園時，一定會填寫地址、工作場所、甚至工作地點的電話等個人資料，無論是幼照法、教保條例、個資法都有明文規定，家長的所有資料資訊都不能外洩。

蘇傳臣表示，這個機構不但運用家長基本資料、個人隱私，還透過管道聯繫，講好聽一點是打招呼、講難聽一點則是修理家長，處理問題適得其反、弄巧成拙，激怒家長，也不道德、非常嚴重，是有法律責任的。

國教行動聯盟理事長、家長代表王瀚陽也表示，面對家長投訴，學校不好好檢討缺失，還來肉搜家長，跑去家長服務機構說三道四、形同檢討申訴人，這絕對讓人暴跳如雷，縣市政府應該檢討為什麼家長反映這麼多問題，但通報申訴管道卻這麼不通暢。

基隆教育關懷協會前理事長高鈺淳表示，當幼兒園家長反映各種事項時，通常會先選擇園內溝通管道，請家長代表、當事人、園長等坐下來來好好討論，而不是透過外部處理，甚至去家長的服務機構，這種處理機制明顯失當，不僅可能會讓家長感覺校方利用權勢想息事寧人，也會讓事情演變至一發不可收拾。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，長期以來，學前與國教階段的家長與師長們溝通，多處權力不對等狀況，尤其幼兒階段，因孩子語言、表達及溝通能力尚在啟蒙、建構，需要家長多關注園所學習狀況，而家長與園所及校方溝通，也多是謹慎小心，盡量不讓孩子陷於任何可能衍伸的困境、進而受到影響。

彭淑燕表示，勇於承擔家庭教育責任、且盡心了解、陪伴孩子成長、學習的家長，應受到支持與鼓勵，但卻因這樣而被隱私侵犯、甚而可能造成其工作陷入不友善環境的情況，政府有責任確保此事件為單一事件，除了依法處理其中違失，也應明確宣示對幼兒及家長的保護與支持，勇於做全國幼兒及家長的後盾。

教育部表示，依幼兒教育及照顧法第32條第5項規定，教保服務機構、負責人及其他服務人員，對幼兒資料應予保密。另教保服務機構對於幼兒及其家長相關資料之蒐集、處理或利用，則依個人資料保護法規定辦理。