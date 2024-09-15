20年奪3科展冠軍 國中師獲師鐸獎

宜蘭縣府昨天表揚年度優秀教師，包含獲得教育部113年度師鐸獎的國華國中理化教師邱旻昇，他踏入杏壇20多年來，帶領多名學生在科展比賽屢獲佳績，獲得3次全國科展冠軍；過去都是學生站上頒獎台，如今換成自己，他笑說「很平靜」，感謝這條路上一起拚搏的夥伴與學生們。

縣長林姿妙代表頒獎，表揚縣內上百名優秀教職員，現任教育處長簡信斌出身教職，昨也獲資深優良國小教師的表揚；獲頒師鐸獎還有頭城家商學務主任陳淑華、羅東高工特教班導師黃温淳和萬富國小主任李意如。

49歲邱旻昇2001年師大研究所畢業、服完兵役後，分配到國華國中擔任理化教師；10年前他身兼教務主任一職，當時宜蘭縣內僅國小、高中設有數理資優班，國中階段卻沒有學校可以銜接，在邱的大力爭取下，國華國中成立第一個國中數理資優班。

談起帶隊參加科展，邱旻昇不諱言辛苦，「幾乎沒有上下班的之分」，回到家腦袋也要一直轉，思考如何幫助學生的題目更進一步；辛苦獲得回報，邱在資優班成立前，就帶隊拿下1次全國冠軍，有了資優班的資源，10年間更是奪下2次全國冠軍。

20多年一路走來，邱旻昇雖不再年輕，心中銳氣不減，今年初帶學生到台北參加台灣國際科展，在一票高中生中，破縣史紀錄得到大會二等獎，明年3月將代表台灣遠征西班牙巴塞隆納科展。