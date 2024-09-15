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學習歷程 葉丙成：高中才開始有點慢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
教育部政務次長葉丙成以「未來教育趨勢」專題演講並宣導學習歷程。記者郭韋綺／攝影
教育部政務次長葉丙成以「未來教育趨勢」專題演講並宣導學習歷程。記者郭韋綺／攝影

外界對於108課綱學習歷程諸多迷思，質疑是多錢入學、對家境好的學生有利，或者傳言是補習班代做。教育部政務次長葉丙成昨在高雄市鳳新高中演講「未來教育趨勢」時表示，學習歷程是讓學生摸索興趣，清楚自己要什麼，「高中才開始，我都覺得有點慢了」；他說，9月底會公開調查報告，證明孩子有能力自己做學習歷程。

葉丙成強調，學習歷程不是多錢入學，許多孩子不知道要什麼，學習歷程是讓孩子探索興趣，看出自己熱愛什麼，沒有學習歷程就是準備考試而已，把努力過程與價值能力呈現出來，也有助未來職場發展。

他表示，高中沒有這個能力，到了大學還是不會，就會一直逃避，沒能力告訴大家他的價值是什麼，讓孩子從高一開始就練習，這個能力一輩子需要，他懇請父母讓孩子好好去練習。

葉丙成提到，外傳學習歷程是補習班代做，今年做了調查報告，調查全台2000多個高中老師，報告顯示「不到2%認為不是學生自己做的」；還有人說教授沒在看，調查報告以台大為例指出，台大教授平均1分看20分鐘以上，其實大學教授非常在乎，希望別再以訛傳訛。

葉丙成認為，學習歷程能展現與眾不同的獨特性，對科系有花時間了解，讓教授看到你的好才能加分，不能再用不被扣分的思維，至於教授想看什麼樣的學習歷程，這個沒有標準答案。

葉丙成建議，平常順手收藏素材、善用各大學線上資源自主學習，讓教授從學習歷程看到你的能力，「這攏免錢啊」，別再說什麼多錢入學；念什麼學校、科系都沒關係，只要養成4個特質，好奇肯學、察言觀色、辦事牢靠、誠信正直，在職場上都能獲得賞識。

科系 葉丙成 補習

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