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高中生學習歷程檔案多錢入學、補習班代做？ 葉丙成曝調查結果

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
教育部政務次長葉丙成以「未來教育趨勢」專題演講並宣導學習歷程。記者郭韋綺／攝影
教育部政務次長葉丙成以「未來教育趨勢」專題演講並宣導學習歷程。記者郭韋綺／攝影

外界對於108課綱學習歷程諸多迷思，除了質疑是多錢入學，對家境好的學生比較有幫助以外，也有傳言其實都是補習班代做，對此，教育部政務次長葉丙成今在高雄市鳳新高中進行「未來教育趨勢」專題演講時表示，學習歷程是為了讓學生摸索興趣，清楚自己要什麼，有呈現自己價值的能力，能展現與眾不同的獨特性；他說，9月底會公開一份調查報告，證明孩子有能力自己做學習歷程。

葉丙成強調，學習歷程絕對不是多錢入學，許多孩子不知道要的是什麼，學習歷程就是讓孩子去探索興趣，才能看出你熱愛什麼、興趣在哪，沒有學習歷程就是準備考試而已，把努力過程與價值能力呈現出來，也有助未來職場發展。

「高中才開始，我都覺得有點慢了。」他表示，高中沒有這個能力，到了大學還是不會，就會一直閃、逃避，因為沒能力告訴大家他的價值是什麼，讓孩子從高一開始就練習這件事，這個能力一輩子需要，他懇請父母讓孩子好好去練習。

葉丙成提到，外界傳言學習歷程補習班代做，今年做了一份調查報告，調查全台2000多個高中老師，了解孩子是自己做、還是別人代做，報告結果顯示「不到2%認為不是學生自己做的」；還有人說教授沒在看，調查報告也以台大為例指出，台大教授平均1份看20分鐘以上，其實大學教授非常在乎，所以他希望這些事情別再以訛傳訛。

葉丙成認為，學習歷程亦能展現與眾不同的獨特性，對這科系真的有花時間了解，讓教授看到你的好才能加分，不能再用不被扣分的思維，至於有學生或家長問，教授想看什麼樣的學習歷程，這個沒有標準答案。

葉丙成建議，平常就順手收藏素材、善用各大學線上課程資源，自主學習，讓教授從學習歷程看到你的能力，就能凸顯自己，「這攏免錢啊」，所以別再說什麼多錢入學，那都是胡說的。

最後他也說，其實唸什麼學校、什麼科系都沒關係，只要養成4個特質，好奇肯學、察言觀色、辦事牢靠、誠信正直，在職場上都能獲得老闆賞識。

教育部深化108課綱及學習歷程檔案宣導活動今天在高雄市鳳新高中舉辦。記者郭韋綺／攝影
教育部深化108課綱及學習歷程檔案宣導活動今天在高雄市鳳新高中舉辦。記者郭韋綺／攝影

108課綱 台大 大學教授 科系 葉丙成 高中老師

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