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學者肯定手語列入國家語言 聾童保障仍需配套

中央社／ 台北14日電
人稱「南台灣手語教父」的顧玉山（右）與其學生周湘瑤（左）。記者梁雅雯／攝影
人稱「南台灣手語教父」的顧玉山（右）與其學生周湘瑤（左）。記者梁雅雯／攝影

9月23日為國際手語日，學者顧芳槐今天在一場座談會表示，台灣雖將手語入法，但學手語的人不多，國家語言發展法給予的資源、教材是給「聽人」學生，0到6歲學齡前的聾童相對缺乏，需要更多配套。

台灣新世紀文教基金會上午主辦「聯合國、台灣與世界手語日」座談會，由美國德州拉瑪大學聾教育博士顧芳槐專題演講。

顧芳槐的父親顧玉山，被稱為台灣手語教父。顧芳槐說，台灣手語研究缺乏，他回台就是希望把美國經驗帶到台灣，從學校、社會、家庭等各個層面能夠重視聾童。

他表示，手語是聾童對外溝通最快速的語言，但在台灣，聾學生學習的是口語，而不是手語。根據美國的研究，手語對聾童有非常大的幫助，能夠吸收更多資訊，取得更好的學歷，就有可能有更好的工作，甚至可以成為律師、政治家或具有專業技術，因手語而拿到證照。

顧芳槐會前受訪表示，國家語言發展法納入手語是一件好事，提升台灣手語地位，但國家語言法將資源與教材給「聽人」學生，對於0到6歲學齡前的聾童比較缺乏，法制面不太完善，也沒有太多配套措施。

台灣新世紀文教基金會董事長、台灣國際法學會理事長廖福特受訪表示，希望透過世界手語日，讓台灣手語普及化能夠實踐，不要因為溝通不完整而造成其他傷害，比如很多的法律案件，溝通內容就非常重要，避免無辜者被冤枉。

手語翻譯員丘安受訪表示，不論大小場合，協助聾人跟聽人之間的溝通，完成每一場對話、會談，即便是簡單的溝通，她都覺得很有成就感。但她也憂心，學校的手語社團人數愈來愈少，甚至倒社了。

國家語言 手語 溝通

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