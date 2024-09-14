學生戀愛禁令！7成民眾反對 教團調查：逾半支持情感教育必修

黃昆輝教授基金會今召開「青少年情感教育民意調查」記者會，調查指出，近七成民眾「不同意」學校禁止高中以下學生談戀愛，但也認為青少年面對人際挫折時，情緒管理能力欠佳。更有八成民眾認為，青少年於成長過程中有被排擠、孤立的經驗，因此有六成民眾支持，情感教育應列為學校必修。

調查指出，對學校禁止高中以下學生談戀愛，受訪民眾中有68%表示不同意，僅28.6%同意。其中男性不同意比率達74.9%，顯著高於女性55.1%。若綜觀年齡層，則以23至24歲民眾不同意的比率最高達79.4%，顯著高於35至49歲的61.1%和50歲以上42.3%。

民調小組委員馮清皇表示，過去台北市衛生局也曾對小學至高中5萬名學生做調查，發現民國102年時，小學約有2成學生有初戀經驗，國中近3成，高中更是近5成。如果戀愛是互動下產生的成果，則明令禁止是否有用，值得各界思考。

馮清皇也指出，調查也發現，受訪民眾認為，當青少年面對人際關係挫折或關係不順利時的情緒管理能力，78.6%民眾認為不好，其中更包括40.1%認為「很不好」。可以想像為何近年校園中師生衝突，以及學生憂鬱就診等狀況愈來愈多。

但調查也顯示，有79.1%民眾在個人成長過程中有被排擠、孤立的經驗，而青少年面對人際挫折時情緒管理能力又不佳，可見情感教育並未落實，但也有44.4%民眾認為，當青少年陷入情感挫折等困境時，最重要的支援來自於家人的陪伴和接納，高過朋友的支持與鼓勵。

民調小組召集人郭生玉表示，青少年為情所困時有所聞，加上課業壓力重，各種情緒困擾繁雜。建議各級學校應落實情感教育，目前中學情感教育屬於性別教育課程的一環，屬融入課程，等於老師要有心自己教，而在校園仍重視升學的風氣下，沒有落實教導的學校反而較多，也呼籲教育部拿出有效的推行策略。

再者，郭生玉也說，調查揭示青少年和家人的關係不睦，可見也有必要對家長實施情感教育、提升家長情感教育知能，教育部也應一併加強。

台師大教育學院院長田秀蘭則表示，目前高中設有自主學習項目，教師也有機會開設選修，情緒教育不妨從選修課開始，再逐漸編入必修教材，或針對家長開設講座、團體課程也是可行做法。

問卷調查時間為今年7月15日至8月15日，使用網路問卷調查，調查題目共13題，對象為18歲以上國民，有效樣本共1萬3191人。