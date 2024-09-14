教育部鼓勵學子走進藝文場館 6年研發123教案

台灣推動美感教育，實地走入藝文場館是重要的一環。教育部和台北藝術大學合作，媒合種子學校和場館，於6年間研發了123個教學方案，共有661校次實際參與體驗課程。

教育部今天發布新聞稿，「真實性」是美感教育的特質之一，透過實體參觀博物館、藝文場館，直接接觸物件與環境，可以加強對學習內容的理解。

以奇美博物館與虎山實驗小學的「藝術修復這件事」課程為例，讓學生實際穿上修復師的工作袍，嘗試混合不同色澤的矽膠倒入模具，模擬文物修復過程。

宜蘭演藝廳與宜蘭國小的「聲歷其境，餘音繞樑」課程中，學生們通過技術人員的引導，觀看聲波、頻率和音量在介面上的圖形，了解收音特性，並體驗同聲響音場的區別。

教育部自107年起推動美感教育中長程計畫子計畫，到112年度已完成發展123案教案，其中包含104間藝文場館與125所種子學校共同研發。

教育部表示，未來將持續連結表演藝術、傳統藝術與文化資產場域，有興趣的民眾可參考「藝起來尋美」臉書粉絲專頁。