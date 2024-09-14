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想赴陸讀碩士！清大資工生憂「反效果」 過來人揭真相：會扣分
不少人為了求職更順利，會選擇精進自己的學歷。一名網友分享，近期想去中國攻讀碩士學位，但擔心科技業會對大陸學歷反感或有敵意。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「對岸碩士學歷，科技業會很感冒嗎？」為題，指出目前正在考慮到大陸攻讀碩士，但看到不少說法，指出科技業對大陸學歷很反感、甚至有敵意，讓他好奇發問，「如果在那邊讀完書，發現卷不過那邊的人，就真的回不了台灣了嗎？」。
貼文一出後，多數網友都表示「是真的啊…如果是5年前我還建議你過去，現在大陸環境差成這樣，竟然還要過去？」、「真的想出國唸可以去美國」、「如果你未來的目標是留在台灣或是美國的半導體或是IC設計，那對岸的學歷是扣分不是加分，在一線IC設計，總部沒有看過對岸學歷的碩士，但如果是駐點對岸的分公司，則是幾乎清一色大陸人，但相對的不會讓你碰核心業務」、「怎麼會想去對岸？而不考慮美國之類的」。
不過，也有部分網友持不同看法，指出「沒感覺反感或敵意耶，反而有可能是對學校沒什麼概念，大小公司都有面試過」、「看人資和主管吧，學歷夠好沒那麼牴觸，認識好幾個在大陸讀碩的還是回台灣科技業，某些公司現在還會請大陸那裡的人來支援，就是回台灣用詞記得修飾一下」、「可是對岸的頂大在世界大學排名中算是亞洲最強的耶！」。
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