想赴陸讀碩士！清大資工生憂「反效果」 過來人揭真相：會扣分

政府近年力推職場教保中心，但托育品質良莠不齊，以致家長和幼生只能碰運氣。專家點出，關鍵在政府為了衝量，放寬教保中心設立標準，甚至不用辦理幼兒園評鑑，理由竟是「教保中心」不叫「幼兒園」？

2024-09-14 07:30