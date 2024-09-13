刪臉書抗誘惑每天搶補習班第一排 她一年考上死亡之組

鍾桂玉大學一畢業就考上有「死亡之組」之稱的普考一般行政，考公職一次就考上，可說是超級幸運兒。但她準備考試這一年，把臉書等社交軟體App全刪了抵抗誘惑，每天中午第一個進補習班搶「聽課第一排」，考完也不鬆懈天天上補習班，直到放榜確定考上的那一天。為何如此拚命？她表示，父母工作太辛苦，希望能透過考公職「改變自己的人生」。

鍾桂玉大學念的是科技管理。但她發現自己對科技業沒興趣，嚮往一份穩定的工作。加上鄰居相繼加入國考行列，她大三下學期下決心考公職，大四開始準備。

大四學生考公職，鍾桂玉既要準備非本科系的行政學、政治學，還要準備本科系的畢業考與畢業論文，「蠟燭兩頭燒」逼得她得更精準掌握時間。「備考的環境愈單純愈好，最好只有讀書和考試。」為了隔絕誘惑，她決心刪掉臉書、IG等所有社交軟體App，「手機滑一下時間就過去」，笑稱「朋友都說我消失了」。

備考這一年，鍾桂玉每天上午8時進學校自習室、半夜12點才回宿舍睡覺。她戲稱自己「生活像蝸牛」，每天揹一個大大像蝸牛殼的背包「寄居學校」，背包裡裝滿書與衛生紙，宿舍的功能只剩睡覺。她表示，擔心回家念書會「東摸摸西摸摸」太放鬆，在學校大家都在念書，神經會緊繃不敢懈怠。

談到念書的獨門秘訣，鍾桂玉認為是「搶補習班第一排」。補習班每天中午準12點開放學生劃位搶隔天上課的位置，就像鐵粉搶演唱會第一排搖滾區。鍾桂玉整整一年、每天排第一個劃位，然後劃位一定劃第一排。

「坐補習班第一排的都會考上。」鍾桂玉表示，這是教她行政法的老師掛在口中的名言。理由不是風水之說，而是因為會搶前三排的學生都特別認真，「光是眼神就跟最後一排不一樣」，老師也會對第一排學生有印象。

鍾桂玉也堅持補習方式選「面授」不選「線上函授」。她表示，選擇「線上」是自己抓進度容易怠惰；「面授」則在同儕壓力下會督促自己上課。她補習這一年要求自己全勤，考完試依舊天天進補習班直到確定考上那一天，希望自己在抵達終點前、不會浪費一分一秒的時間。

如此繃緊神經備考，總有彈性疲乏的時刻。鍾桂玉表示，感到疲乏就會到操場跑步運動，但會戴耳機聽上課時錄下的錄音檔，尤其是老師念誦的法條和憲法小故事。「聽法條錄音檔」也是鍾桂玉考試的獨門祕訣，「失眠時聽、運動時聽、打掃時也會聽」，她發現久了法條就會進入你的潛意識，考試時自然迸出。