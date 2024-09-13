獎勵弱勢農漁民子女就學金 9/16起受理申請

為獎勵弱勢農漁民子女安心就讀國內大專校院或高中職，農業部今天發布，113學年度第1學期農業部獎勵農漁民子女就學金16日起受理申請，10月15日截止，呼籲符合資格農漁民申請。

農業部農民輔導司發布新聞指出，提醒農漁民把握時間，盡速向戶籍所在地基層農（漁）會提出子女就學金的申請，符合條件者，依學生就讀公立或私立大專校院或高中職不同修業階段及公私立別，將提供就學獎勵額度新台幣4000至1萬3000元。

申請條件有三，農民輔導司說，第1，申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民。

第2是，學生的父母112年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過新台幣114萬元。

第3為學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未獲得「教育部拉近方案之減免私立大專校院學生學雜費」以外的其他各類政府學雜費減免優待補助者，例如教育部弱勢學生助學計畫。

農民輔導司補充，申請規定、申請表，可上農業部官網詳閱「農業部獎勵農漁民子女就學實施要點」及下載，請依序點選「資訊與服務 」、「資料下載」、「獎勵農漁民子女就學金」。