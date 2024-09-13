學生遭詐欺件數增 17歲以下最常被假網拍騙

民國112年度各級學校共通報720件學生遭詐欺案件，17歲以下最常被「假網路拍賣」騙。教育部表示，12年國教課綱已將反詐騙納入議題，也會請大學法律系協助中小學法治教育。

審計部日前公布的112年度中央政府總決算審核報告指出，教育部與警政署合作反詐騙課程模組，但各級學校於112年度通報學生遭詐欺共720件、966人，仍較111年度的517件、592人「不減反增」。

報告中指出，0到17歲被害人以遭「假網路拍賣（購物）」詐欺比率最高，占21.34%；18到23歲則是「解除分期付款」，占33.66%。呼籲政府相關單位運用數據，即時調整反詐教育宣導教材。

對此，教育部表示，已製作詐騙防制懶人包（含詐欺罪的構成要件及其後果），12年國教課綱也將「法治教育（含反詐騙）」納入議題，以部定課程及校訂課程推動。同時為提升學生法治觀念，教育部也持續補助大學法律系所，透過各種活動，協助中小學法治教育。

教育部也定期盤點校安通報系統，針對涉詐騙高風險重點學校，請地方政府及學校研擬策進作為，並強化反詐宣導，由各縣市聯絡處協調警政專業人員、反詐種子師資，定期到校協助。

另外，審計部報告中指出，少年涉詐欺案件型態前3名，分別為擔任車手（占58.3%）、提供帳戶（占13.19%）及交易糾紛（占12.26%）。涉詐少年約3成輟學未就業，建議跨機關合作，透過高風險名單等方式，增加守備範圍。

教育部表示，已與內政部警政署定期召開聯繫會議，共同研商防止學生淪為車手的機制，合作辦理預防詐騙相關講座或研習活動，協助學生建立正確觀念。

教育部並提到，行政院針對「兒少犯罪預防」議題，已邀集相關部會擬訂114年到117年方案。其中教育部針對反詐騙知能的建立，已列入初級預防的具體措施，持續透過多元型態的中介教育措施，加強學生的法治觀念。