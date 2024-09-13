確定了！教育實習獎助金增至1萬元 回溯8/1發放

為了讓師資生於實習期間更專注，教育部補助每月新台幣5000元，9月13日修正發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，將教育實習獎助金提高至每人每月一萬元。

教育部表示，師資生教育實習定位為「學習」，且依據師資培育法規定，實習是教師資格檢定條件之一，修習期間的辦公時間不得從事兼職工作。又配合學習成本和物價調升，規劃113學年第1學期起調升教育實習獎助金至每人每月1萬元，提升師資培育成效。

教育部指出，本學期開始實習獎助金從每月5000提升至每月1萬，可領六個月，教育實習獎助金將回溯至113年8月1日起發放，本學期修習教育實習者適用，確保實習學生獲得更有效的支持。

教育部表示，半年的教育實習階段是成為合格教師的最後一哩路，也是踏入教育現場的起點，實習學生在半年實習期間需要將所學的理論轉化為實踐，在實際現場學習教學、導師和行政等面向，對日後從事教職具有根本的影響。教育部為了協助學生安心實習，已自111年1月1日起補助學生實習期間教育實習獎助金，目前每年約補助5500名實習學生。

本學期開始教育實習獎助金加碼，教育部估計，預計每年支出3.3億元，政策不僅是對實習學生的支持，更是對教育事業的投資，希望透過相關措施，鼓勵更多優秀人才投入教育行列，並提升整體教育品質與成效。