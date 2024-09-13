32年未調整！ 全教總籲特教加給調升不要拖 教育部：研議中

全國教師工會總聯合會今召開記者會向教育部喊話，32年未調整的特教加給應從速合理調升。對此，教育部則回應相關調整已在研議中。

全教總理事長侯俊良說，特教加給金額從其前身特教津貼在民國81年調整為1800元後，至今已逾32年未再進行調整，但不論從特教教師的工作面向，或者是從物價與薪資待遇的面向來看，這32年間都有大幅的變更，但特教加給卻仍不動如山，凸顯特教教師的合理待遇被長年忽視。

對此，教育部表示，國教署正在參考消費者物價總指數及軍公教薪資調整幅度，研議調整特殊教育職務加給額度，待與縣市政府取得共識後，將依行政程序函報行政院爭取。

全教總特教委員會主委鍾正信說，他自民國91年進入學校後，特教津貼就從未調升，這對特教教學現場無疑是士氣上的打擊。教育部早在多年前就提到，認同特教加給的必要性，但這麼多年過去了，也未見有實際政策來調整，希望教育部不要再拖延下去了。

侯俊良也說，教育部長鄭英耀上任已破百日、曾在上任時保證，要讓老師在教學現場能安心教學。合理的待遇提升除了是讓老師安心，更是對老師專業的肯定，期待在很快的將來，特教加給的調升不再是「只聞樓梯響」，而是看得到實際政策。

全教總再次呼籲，教育部應從速建構合理的加給定期調整制度，別再讓職務加給持續存在厚此薄彼的不合理現象。