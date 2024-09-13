面對冰冷機器筋疲力竭 台師大畢業棄台積電改教職

台灣師範大學今天舉辦師培畢業生返校分享會，任教宜蘭羅東高中的吳宇宸原本在台積電工作，面對冷冰冰的數據和機器，每天回家筋疲力竭，他毅然改投教職尋求與人互動的溫度。

受到少子女化和教育環境改變的影響，近來台灣陸續出現教師荒，大學也發現越來越少人願意投入教育學程。台灣師範大學今天邀請多名畢業校友分享教職點滴，期盼吸引優秀人才。

台師大物理系、陽明交通大學電子物理所畢業的吳宇宸透過視訊線上參與。他分享，許多學長姊和同學都在科技業，他當初心想，既然讀到碩士，為何不去科技業試試看，因而進入台積電擔任製程工程師。

吳宇宸回憶，科技業每天都須加班輪值，雖然同事相處融洽，但每天面對的都是冷冰冰的數據和機器，回到家都已筋疲力竭，只想放空睡覺。

後來和1名設備工程師談心，對方力勸回頭投身教職，因為吳宇宸連對業內頑固的老頭都很有耐心、講話也相當溫和，跟他見過的其他工程師不一樣。吳宇宸因而重新思考，回想以前當實習教師時，與學生的互動相當開心而有溫度，思考2、3個月後，他毅然決定離開科技業。

吳宇宸分享，如果沒有離開科技業，現在年薪可能到新台幣200萬元，但有錢不見得有命花，有的人每天清晨6時上班到深夜10時，出門、回家時孩子都在睡覺。

吳宇宸說，教職薪資雖只有1/2到2/3，但每天和人相處很有趣，也更能有想要的生活品質，「錢從來不是我考量的重點，喜歡做什麼事情才是」。

任教於台東縣大王國中的林柏全說，除了教師，沒有一份職業有這樣的正當權力，可以對別人造成如此的影響。在偏鄉教書尤其如此，他努力地告訴學生們「外面很大」，要對未來有更多的想法和期待，看到學生從一開始聽不懂，到後來聽課時眼睛能發光，讓他獲得許多成就感。

台北市芳和實驗中學的陳雅芊分享實驗教育的點滴，家長難免會擔心升學，但她深信學生只是用不太一樣的方式學習，更能清楚知道自己要什麼、更能找到自己發揮的地方。她鼓勵想投入師培的人，好好尋找自己的理念，「找到屬於自己的心流」。