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放棄台積電工程師年薪砍半 他選擇當教師：更有成就感

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
羅東高中物理教師吳宇宸（中）今天透過視訊分享，他說，身邊也有人為了結婚離開工程師崗位，多是為了顧及家庭生活。有時人生的選擇，金錢並非首要考量。圖／台師大提供
羅東高中物理教師吳宇宸（中）今天透過視訊分享，他說，身邊也有人為了結婚離開工程師崗位，多是為了顧及家庭生活。有時人生的選擇，金錢並非首要考量。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今天舉行優秀師資培育畢業生返校分享活動，物理系校友吳宇宸曾擔任台積電工程師，後毅然決然投入教職。他表示，工程師有錢還不一定有命花。 雖然教師薪資相較工程師少了約一半，但相較於金錢，更熱衷教導學生獲得的成就感，「若為了賺錢就不會來當老師了。」

吳宇宸任職羅東高中物理教師，他表示，當年台師大畢業後進入交大電物所碩士班，也受同儕影響，畢業後先到科技業磨練，因此進入台積電擔任製程工程師。

吳宇宸說，工程師工作穩定，但每天就是面對報表、機器，直到受當時職場上一名設備工程師的鼓勵，思考3、4個月後決定重啟職業選擇，期許3年內考上正式教師，從實習、拿教師證、擔任代理教師開始，之後考上羅東高中。

吳宇宸表示，人生重新選擇還是會投入教職，因喜歡和學生間的問答互動，從中得到的溫度和科技業完全不同。和學生講課，讓其從不懂到懂，進而看見學生的眼睛中有光，比當工程師時完成計畫更有成就感。

由於近年科技業暢旺，不少物理、化學系畢業生多選擇投入薪資優渥的科技業。吳宇宸說，薪資相較擔任工程師的同儕少了約2分之1至3分之1，「他們的年薪大概150至200萬間。」但科技業有些部門非常勞累，曾看過工程師每天上午6點多到班，晚上10點多下班，跟小孩以寫信溝通，因為出門和回家時小孩都在睡覺。

「若為了賺錢就不會來當老師了」，吳宇宸說，他更傾向從生活和熱愛的事物上做選擇，賺錢並非人生最大考量。

教育科學研究所碩班生陳宥均曾於明道中學擔任實習老師，他說，實習時期曾有學校教師勸他改走研究領域，但路要走長遠，勢必得選擇喜歡的事，執教鞭雖無法大富大貴，但有機會改變學生。

陳宥均形容，當老師是人生轟轟烈烈的選擇。教育現場固然辛苦，但教師願意固守學校不是為了幾千元導師費，而是希望學生都能過得更好，求學生涯中獲得很多關愛，如今也願意回饋。

物理系校友陳雅芊目前任教育芳和實中。「我就是想當老師。」她表示，當年先考上武陵高中代理教師，以社群媒體、影片讓學生了解到生活中的物理，學生曾回饋，也被老師的熱情感染進而想找到自己熱愛的事物。陳雅芊常以「心流體驗」鼓勵學生找到人生喜愛的事，每人都有權利追隨自身興趣，也鼓勵想投入教職的學生努力尋找教育理念。

台師大師培學院院長林子斌表示，近期代理教師難找、教師離職，甚至教師的待遇也備受各界關注。希望邀請校友、學生和各界分享投入教職的初衷和收穫，讓各界更清晰地看到教師的志業。

師大學科學教育研究所陳宥均。記者黃義書／攝影
師大學科學教育研究所陳宥均。記者黃義書／攝影
師大師資培育學院院長林子斌。記者黃義書／攝影
師大師資培育學院院長林子斌。記者黃義書／攝影
國立台灣師範大學師資培育學院上午舉行「優秀畢業師資生聯合記者會」。由師大師資培育學院院長林子斌（右二）主持，邀請師大畢業生的師大學科學教育研究所陳宥均（右一）、台北巿立芳和實驗中學教師陳雅芊（左二）、新北市立中山國民中學教師周彥齊（左一）等人參與，分享自校園走向中小學教學的現場。記者黃義書／攝影
國立台灣師範大學師資培育學院上午舉行「優秀畢業師資生聯合記者會」。由師大師資培育學院院長林子斌（右二）主持，邀請師大畢業生的師大學科學教育研究所陳宥均（右一）、台北巿立芳和實驗中學教師陳雅芊（左二）、新北市立中山國民中學教師周彥齊（左一）等人參與，分享自校園走向中小學教學的現場。記者黃義書／攝影
國立台灣師範大學師資培育學院上午舉行「優秀畢業師資生聯合記者會」。師大師資培育學院院長林子斌（右二）主持，邀請師大畢業生的師大學科學教育研究所陳宥均（右一）、台北巿立芳和實驗中學教師陳雅芊（左二）、新北市立中山國民中學教師周彥齊（左一）等人，分享自校園走向中小學教學的現場。記者黃義書／攝影
國立台灣師範大學師資培育學院上午舉行「優秀畢業師資生聯合記者會」。師大師資培育學院院長林子斌（右二）主持，邀請師大畢業生的師大學科學教育研究所陳宥均（右一）、台北巿立芳和實驗中學教師陳雅芊（左二）、新北市立中山國民中學教師周彥齊（左一）等人，分享自校園走向中小學教學的現場。記者黃義書／攝影

人生 代理教師

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