放棄台積電工程師年薪砍半 他選擇當教師：更有成就感

國立台灣師範大學今天舉行優秀師資培育畢業生返校分享活動，物理系校友吳宇宸曾擔任台積電工程師，後毅然決然投入教職。他表示，工程師有錢還不一定有命花。 雖然教師薪資相較工程師少了約一半，但相較於金錢，更熱衷教導學生獲得的成就感，「若為了賺錢就不會來當老師了。」

吳宇宸任職羅東高中物理教師，他表示，當年台師大畢業後進入交大電物所碩士班，也受同儕影響，畢業後先到科技業磨練，因此進入台積電擔任製程工程師。

吳宇宸說，工程師工作穩定，但每天就是面對報表、機器，直到受當時職場上一名設備工程師的鼓勵，思考3、4個月後決定重啟職業選擇，期許3年內考上正式教師，從實習、拿教師證、擔任代理教師開始，之後考上羅東高中。

吳宇宸表示，人生重新選擇還是會投入教職，因喜歡和學生間的問答互動，從中得到的溫度和科技業完全不同。和學生講課，讓其從不懂到懂，進而看見學生的眼睛中有光，比當工程師時完成計畫更有成就感。

由於近年科技業暢旺，不少物理、化學系畢業生多選擇投入薪資優渥的科技業。吳宇宸說，薪資相較擔任工程師的同儕少了約2分之1至3分之1，「他們的年薪大概150至200萬間。」但科技業有些部門非常勞累，曾看過工程師每天上午6點多到班，晚上10點多下班，跟小孩以寫信溝通，因為出門和回家時小孩都在睡覺。

「若為了賺錢就不會來當老師了」，吳宇宸說，他更傾向從生活和熱愛的事物上做選擇，賺錢並非人生最大考量。

教育科學研究所碩班生陳宥均曾於明道中學擔任實習老師，他說，實習時期曾有學校教師勸他改走研究領域，但路要走長遠，勢必得選擇喜歡的事，執教鞭雖無法大富大貴，但有機會改變學生。

陳宥均形容，當老師是人生轟轟烈烈的選擇。教育現場固然辛苦，但教師願意固守學校不是為了幾千元導師費，而是希望學生都能過得更好，求學生涯中獲得很多關愛，如今也願意回饋。

物理系校友陳雅芊目前任教育芳和實中。「我就是想當老師。」她表示，當年先考上武陵高中代理教師，以社群媒體、影片讓學生了解到生活中的物理，學生曾回饋，也被老師的熱情感染進而想找到自己熱愛的事物。陳雅芊常以「心流體驗」鼓勵學生找到人生喜愛的事，每人都有權利追隨自身興趣，也鼓勵想投入教職的學生努力尋找教育理念。