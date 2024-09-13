特教加給32年不動如山 全教總喊話教育部：應從速合理調升

「教師待遇條例」給予特教老師的特教加給，自民國81年調整為1800元後，32年都未有調升。全國教師工會總聯合會開記者會呼籲教育部應加速調升特教加給，不應再持續拖延；同為「職務加給」性質的導師加給和特教加給，應有合理的定期調整制度。

全教總特教委員會主委鍾正信說，32年來國內特殊教育的發展日趨細緻化、普特共融的持續推展，特教教師的工作繁重程度持續堆疊，除了本職的教學工作外，各類繁雜的文書報表作業量倍增，還需兼任心評鑑定工作，相較於工作量的倍增與過量，不動如山的特教加給更顯諷刺。

鍾正信表示，基本工資從民國81年的每月1萬2365元，到最新一次公布將調升至2萬8590元，足足調升131%，相較於特教加給32年來都未調升，對特教教學現場的士氣是一大打擊。一直有聽到教育部認同職務加給應合理調升，但久不見實際作為。

全教總理事長侯俊良說，教育部長鄭英耀曾在上任時保證，要讓老師在教學現場能安心教學。合理的待遇提升除了是讓老師安心，更是對老師專業的肯定，期待在很快的將來，特教加給的調升不再是「只聞樓梯響」，而是看得到實際政策。

立法委員郭昱晴則說，近5年內特教生人數已由8萬多人上升至10萬人以上，成長幅度超過兩成，特教師待遇與一般教師的導師費加給3000元相較，特教職務加給卻只有1800元，是各項職務加給中最低者，而若為無特教教師證的老師，甚至只能領600元。

郭昱晴也說，近年盡管各縣市放寬員額控管、大開正式教師缺，但由於教師待遇未能合理調整，在誘因不足下，師資缺額問題逐年提升，而原本就因加給低、事情多而依靠代理教師支撐的特殊教育領域，提早出現「教師荒」。要改善當今教育現場人才荒的問題，必須調整教師各項加給間的平衡，首先防止人才持續流失。

全教總呼籲，針對與行政加給同屬「教師待遇條例」第13條「職務加給」性質的導師及特教職務加給，在歷次調薪皆被忽略，未能比照主管職務加給隨調薪而調升的問題，教育部應從速建構合理的加給定期調整制度，別再讓職務加給持續存在厚此薄彼的不合理現象。