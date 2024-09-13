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「AI機器人」啟蒙新北弱勢兒少 激發科研、自媒體潛能

聯合報／ 記者林奐成 ／台北即時報導
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供

科技學習是時代趨勢，為了讓社會兒少接觸更多科技知識，新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，昨透過兒少影音平台「Anews’」，結合多元領域，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。

課程請來志工導師小花，利用機器人套組，帶領少年製作不同機器人，再配合電腦編程教學，讓每個機器人都「活」了起來；過程需要縝密思考與靈活手藝，才可以從散落的零件中，組裝出完美機器人。在導師教導下，當作品成功動起來時，每位少年都笑逐顏開。

昔日小花也是被培力的對象。他過去曾找不到興趣而失去動力，後來在家人的鼓勵下，參加了許多機器人工作坊的課程，更代表台灣遠赴海外參賽並榮獲不少獎項。即使自己在機器人領域獲得成就，他也不忘弱勢兒少，認為雙北之間仍存在學習資源差距，於是主動把資源引入新北，希望更多兒少從機器人套組中獲得啟蒙，成就不一樣的發展。

兒少在成長中最缺乏邏輯力的培養。小花表示，這套機器人套組在台灣實屬罕見，它能讓兒少以最簡單方式上手，透過親手組合、學習編程，訓練他們多動腦、多嘗試，培養耐心與縝密的獨立思考。

課程不僅提供科技啟發，更以影像記錄成功經驗，提升個人自信，也融入Anews’特色，讓少年在導師引導下，在鏡頭前介紹自己親手製作的機器人。參加活動的阿承說：「第一次參加這樣的活動，以前覺得機器人很難學，但是這次老師慢慢教，我終於做得出來。」

負責該專案的余灝泓表示，當今兒少在資訊、自媒體爆炸的年代，常成為單向觀眾，只負責接收內容，甚少產生個人思考，以致兒少在成長中缺乏了很多動腦機會，漸漸在人前總是「沒想法」。他盼以自媒課程與跨領域合作，打開兒少更多可能性，增加成功經驗，凝聚實踐夢想的動力。

新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
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新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供
新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作，舉辦AI機器人系列課程，激發兒少科研、自媒體潛能。圖／更生少年關懷協會提供

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