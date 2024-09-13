生生用平板／學生「數位奶嘴」上癮？ 引導管理時間

生生用平板融入教學，引發正反兩面評價，不少家長擔憂小孩戒不掉「數位奶嘴」，甚至還有家長特地請假避免孩子接觸平板。儘管多數平板已設定禁止下載其他App，避免學生分心，不過專家建議，教學時仍應確保學生有足夠時間閱讀紙本書籍，親師也應指導學生設定每天或每周的平板使用時間上限，「讓學生嘗試做時間的主人。」

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，許多學校強調已設定平板禁止下載教學軟體以外的App，老師、家長還能監控孩子操作平板的內容，但下課時基本上沒人管，小朋友使用數位科技的能力也不斷增強，「將來平板還鎖不鎖得著，是一大隱憂。」

「限制學生使用平板沒有意義。」桃園市樂善國小老師王振鴻說，小朋友分心根源在於「不甘願」，像電動還沒打完，就被要求寫功課，教師應更有同理心，事前跟孩子約法三章，「只要上課認真聽講，下課怎麼玩都行」，學生便會自我要求。

他認為不用拒斥孩子接觸3C產品，載具隨時連網、查詢資料速度快，可減少浪費時間，省下的精力可學習新知識，「孩子的能力其實遠超乎大人的想像。」

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷建議，師長替學生安排課程時，應設定每天或每周使用時間上限，讓學生遵守明確的使用時間規範；長時間閱讀電子書、收看短影音，可能會影響孩子專注力，因此也要確保學生有足夠時間閱讀紙本內容，建立平衡的學習環境。