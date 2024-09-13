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生生用平板／學生「數位奶嘴」上癮？ 引導管理時間

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
專家建議家長和老師應該指導學生制定每日或每週平板使用的時間上限，並遵循明確的時間使用規範。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
專家建議家長和老師應該指導學生制定每日或每週平板使用的時間上限，並遵循明確的時間使用規範。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

生生用平板融入教學，引發正反兩面評價，不少家長擔憂小孩戒不掉「數位奶嘴」，甚至還有家長特地請假避免孩子接觸平板。儘管多數平板已設定禁止下載其他App，避免學生分心，不過專家建議，教學時仍應確保學生有足夠時間閱讀紙本書籍，親師也應指導學生設定每天或每周的平板使用時間上限，「讓學生嘗試做時間的主人。」

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，許多學校強調已設定平板禁止下載教學軟體以外的App，老師、家長還能監控孩子操作平板的內容，但下課時基本上沒人管，小朋友使用數位科技的能力也不斷增強，「將來平板還鎖不鎖得著，是一大隱憂。」

「限制學生使用平板沒有意義。」桃園市樂善國小老師王振鴻說，小朋友分心根源在於「不甘願」，像電動還沒打完，就被要求寫功課，教師應更有同理心，事前跟孩子約法三章，「只要上課認真聽講，下課怎麼玩都行」，學生便會自我要求。

他認為不用拒斥孩子接觸3C產品，載具隨時連網、查詢資料速度快，可減少浪費時間，省下的精力可學習新知識，「孩子的能力其實遠超乎大人的想像。」

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷建議，師長替學生安排課程時，應設定每天或每周使用時間上限，讓學生遵守明確的使用時間規範；長時間閱讀電子書、收看短影音，可能會影響孩子專注力，因此也要確保學生有足夠時間閱讀紙本內容，建立平衡的學習環境。

生生用平板

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