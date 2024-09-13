生生用平板／老師數位能力不足 需要更多支援

平板電腦便利數位教學，也考驗老師的數位能力。有校長坦言，至少花了二年，才讓所有老師了解數位教學模式；也有老師說，教學軟體要花時間熟悉，成長的代價是賠上老花和近視度數。教團直言，平板設備和教學資源陸續到位後，一般教師的資訊能力卻跟不上，與其撒錢買設備，不如加強培訓、給老師支援，教學品質才有成效。

教育部持續推動老師具備數位教學能力，全國教師完成A1及A2基礎課程培訓者，已累積17.38萬人、達88.7%，預定今年可提前完成100%。數字成效令人振奮，教學現場仍感到茫然。

「多數老師自己用平板就有障礙。」一名基層高中老師表示，學校老師年齡層高，連平板基本操作、拍照都不會，儘管校方開過多場研習，教導因材網、酷英網、均一等教學平台使用方式，但一堂課幾乎沒辦法學完。

國小老師小傑說，學校雖要求老師都要有相關研習證明，但和實際操作還是有距離，不熟數位載具的是不小負擔。數位教學普不普及，其實和校風有很大關係。

48歲樂善國小老師王振鴻自認對3C產品一竅不通，但課程上操作電子白板和平板卻順暢自如，他笑稱「我不會就直接跟學生求救」。

樂善國小2020年就推動數位自主學習，校長簡妙娟說，歷經跌跌撞撞，現在幾乎所有課程都會用平板，「數位教學其實沒很難，只是要先改變習慣。」

教育部回應，除基礎研習課程外，教育部提供B1科技輔助自主學習工作坊、B2專題導向應用工作坊等進階課程，國教署也成立精進方案數位學習推動辦公室，協助教師系統性使用數位工具。

教育部也說，今年已補助各縣市入校入班、手把手陪伴服務，帶領學校教師熟悉數位教學，提高使用平板的意願。