生生用平板／非所有教學都適用 偏鄉學校開機率偏低

國小六年級國語課上，老師才剛下指令，學生隨即透過平板上網查資料，將搜尋結果投射到黑板大螢幕；課堂結束前的小測驗，學生同樣用平板作答，這是桃園市龜山區樂善國小的日常，但在部分偏鄉學校，即便生生有平板，開機率卻偏低，引起審計單位關切。

教育部推出「生生用平板」計畫，2022年起連續4年投入200億元，目前多數縣市達成偏遠學校師生平板1:1、普通學校1:6的配比，偏遠地區學校每位學生都可使用1台平板，盼降低城鄉數位落差。

不過桃園市審計處發現，全市國中小及高中共268校，去年平板平均開機率未及5成共44校，其中31所位於偏遠地區，多達3分之1平均開機率未及5成。

審計處也點名，偏遠地區的羅浮高中及附設國中、龜山區龍壽國小及龍潭區三和國小等4校，「學習扶助班級」融入數位教學未及5成，未能引導資訊科技融入教學及數位學習。

羅浮高中校長邱嘉增說，雖然生生有平板可用，但老師上課以電子白板為主，平板則是輔助教學，讓教學效益最大化。

龍潭三和國小指出，學校添購約70台，但考量低年級學生眼睛尚在發育，未提供使用，因此開機率較低。但仍有許多課程會用，像食農課程種菜學習，學生會用平板監控菜園狀況，還能遠端澆灌。

「在偏鄉，資訊老師或比較懂數位的老師已經很缺了。」國教行動聯盟理事長王瀚陽說，偏鄉老師少，幾乎都是一人多用，若無設計標準課程引導，多數老師們根本無所適從。

桃園市教師會資訊部主任吳岱融則點出，並非所有課程都適合平板教學，包括練筆畫、閱讀等國小低年級要訓練的基本功，平板無法取代；此外平板不如桌機方便，管理、充電也是大問題，若有數位教學需求多到電腦教室上課，「光看平板開機率，沒辦法很忠實呈現教學現場狀況。」

桃園市教育局科長巫珍妮表示，目前全市載具使用率已達85%，偏遠地區各項資源也建置完善。針對開機率較低的學校，巫說，教育局會入校輔導，了解學校困難和需求。

南投偏鄉小校多，有校長說，縣內不乏班上僅1人的小校，1對1教學，沒有學生程度落差問題，用平板機率更低。

花蓮一名偏鄉小學校長說，數位載具在疫情期間使用方便，但疫後開機率逐漸下降，主要是並非每個領域或單元都適合以載具教學，像需要做實驗的自然課，還有美術、體育就不適合。

實務操作上，校長說，也常發生學生一打開平板就當機，老師要協助登入帳號密碼、排除障礙，可能半堂課就過去。偏鄉許多學生來自隔代教養家庭，甚至家中沒網路，回到家後家長無法指導數位作業，也是一個問題。