錄老師上課PO網 未經同意恐觸法

開學至今近兩周，社群媒體「Threads」上出現不少學生拍攝老師寫板書、講課的照片或影片，搭配批評甚至訕笑的文字，引發討論。教師團體無奈表示，類似行為過去就曾引發爭議，但學生拍攝行為難防範，老師也只能和學生宣導。具有法律背景的公民教師則提醒，學生若取得教師同意，錄影就沒有違法疑慮，反之可能會有侵權行為。

網路社群Dcard近來有不少教師討論「為什麼愈來愈多學生喜歡把老師PO上網？」甚至批評老師的上課方式。全教總理事長侯俊良無奈表示，現場老師現在面對的壓力和以前不一樣，得更注意言行，主管機關也應該重視這樣的現象，給老師更加安全的環境，否則老師說話在影片中被斷章取義，可能造成師生關係的緊張。

他也提到，影片通常不只拍到老師、也會拍到同學，涉及個人隱私，若人身攻擊還會有法律上的問題。

經營教育法規粉專的公民教師「edu-lawyer」則認為，學生在取得教師的同意下，對包含教師在內的板書或上課狀態進行錄影，就沒有違法的疑慮，反之可能會有侵權的行為。

「edu-lawyer」提醒，教師的板書內容屬於教師的創作，受到著作權法的保障，學生若未取得教師的同意，擅自拍攝課程內容，恐侵害著作權法的重製規定。教師肖像的部分，教師對於個人的肖像權有自主決定何時、何地與是否公開的權利，如果學生在未取得教師同意的情況下，擅自公開教師的肖像於網路上，可能會侵害教師肖像權。