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明道大學等4校退場 法人解散

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
明道大學今年7月31日走入歷史。記者簡慧珍／攝影
明道大學今年7月31日走入歷史。記者簡慧珍／攝影

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學等四校，今年七月卅一日退場，教育部昨召開「第二屆私立高級中等以上學校退場審議會」，會中決議解散上述四校的學校法人，剩餘財產將捐給縣市政府或公立學校。經估價後，以東方設大校產廿四億最多。

根據私校退場條例規定，學校退場後進入解散清算，剩餘財產將歸屬於地方政府，亦可捐贈退場基金、中央機關或公立學校。

教育部表示，東方設大校地和建物由高雄科技大學承接，高科大已於八月起代管校區；經濟部、雲林縣政府也表態有意承接環球科大校地，後續會提報行政院跨部會平台討論。

至於大同學院校地，教育部說，嘉義校區由嘉義市政府承接，太保校區由嘉義縣政府承接，嘉義縣政府已於八月起代管太保校區。明道大學校地部分，衛福部、彰化縣政府皆表示有意承接，後續也將提報行政院跨部會平台討論。

教育部表示，經估價後，東方設大校產包括土地與校舍建物，價值約廿四億元，大同學院土地和建物約廿二億元，至於環球科大和明道大學校地，都是和台糖承租，建物分別估計價值約十八億和十三億元。

教育部說，由於四校法人都已無自有現金，但先前還需協助學校於停辦前持續發放教職員薪資，因此四校均向退場基金申請墊付，用以支應退場前開支。東方設大向退場基金申請墊付二億元，環球科大、大同學院、明道大學除了申請墊付外本身也還有其他債務，三校債務個別總計為六點二億、二點二億和五點四億元。

嘉義 教育部 校地

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