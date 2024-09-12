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史上第一次！「台灣漫遊錄」入圍美國國家圖書獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
美國國家圖書基金會美東時間9月10日公布2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）入圍名單，由楊双子著、金翎英譯的《台灣漫遊錄》入圍翻譯文學獎項（Translated Literature）。圖／文化部提供
美國國家圖書基金會美東時間9月10日公布2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）入圍名單，由楊双子著、金翎英譯的《台灣漫遊錄》入圍翻譯文學獎項（Translated Literature）。圖／文化部提供

美國國家圖書基金會美東時間9月10日公布2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）入圍名單，由楊双子著、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》入圍翻譯文學獎項（Translated Literature）。在今年入圍的10部作品中，台灣成為亞洲唯一代表，也是翻譯文學獎項2018年重新改革以來，第一本翻譯自華語的小說，亦為台灣小說首度入圍美國文學指標性大獎。

美國國家圖書獎分為小說、非小說、詩歌、翻譯文學和青少年文學等5個類別。9月份陸續公布各類別的10部作品入圍名單，10月1日公布決選5部名單，最終將於11月20日頒獎典禮宣布最後得主。

今年翻譯文學入圍的10本書是以華語、阿拉伯語、丹麥語、法語、西班牙語和瑞典語等6種語言書寫。過去幾年陸續有日文及韓文翻譯著作上榜，韓裔日籍作家柳美里「JR上野站公園口」曾獲2020年獎項。

「台灣漫遊錄」由春山出版社出版，於2020年4月上市，為2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎得主，獲得文化部翻譯出版獎勵計畫獎助，英譯本今年11月由美國Graywolf Press出版。

文化部駐紐約台北文化中心及駐洛杉磯台灣書院表示，正在籌劃邀請作者楊双子及譯者金翎於明年2月赴紐約及洛杉磯舉辦文學講座，期待與美國讀者見面，展現台灣文學作品的魅力。

文化部 洛杉磯 美國

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