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4大專校院退場今解散法人　東方設大校產估24億最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學已於今年7月31日退場，教育部今召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」，核定通過四校法人解散案，其中東方設大校產經估價為24.83億最多。

教育部指出，會議依私立高級中等以上學校退場條例規定，審議東方學校財團法人、環球學校財團法人、財團法人大同技術學院及明道學校財團法人等4所學校法人核定解散案。會議出席委員就各案審議均無異議通過，同意學校法人解散。

教育部表示，經估價後東方設大校產包括土地與校舍建物，價值約24.83億元；大同學院土地、校舍建物等估價約22億。而環球科大和明道大學兩者校地都是和台糖承租，建物則分別估計有18億和13億。

教育部也指出，由於四校法人都已無自有現金，但先前還需協助學校於停辦前持續發放教職員薪資等，因此四校均有向退場基金申請墊付，用以支應退場前開支。東方設大向退場基金申請墊付2億，環球科大、大同學院、明道大學除了申請的墊付款外，本身也還有其他債務，三校債務個別總計為6.2億、2.2億和5.4億。

另外，根據私校退場條例，學校退場後進入解散清算，剩餘財產將歸屬於地方政府，亦可捐贈退場基金、中央機關或公立學校。

教育部說明，東方設大校地和建物由國立高雄科技大學承接，高科大已於今年八月起代管校區；經濟部、雲林縣政府均表態有意承接環球科大校地，後續會提報行政院跨部會平台討論歸屬。

至於大同學院校地，教育部也表示，已依行政院跨部會會議結論，法人所有校地和建物，嘉義校區由嘉義市政府承接，太保校區由嘉義縣政府承接，嘉義縣政府也於今年八月起代管太保校區。明道大學校地則是衛福部、彰化縣政府皆表示有意承接，後續將提報行政院跨部會平台討論。

教育部 校地

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