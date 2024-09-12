大專4校法人解散 環球、明道校產承接待政院討論

教育部今天召開退審會，正式核定明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學等4校法人解散。其中環球、明道校產的承接單位，仍待行政院跨部會平台討論。

受到少子女化影響，台灣近年陸續有多所大專退場，明道大學（彰化縣）、大同技術學院（嘉義縣市）、東方設計大學（高雄市）、環球科技大學（雲林縣）等4校辦學到今年7月31日。教育部今天召開私立高級中等以上學校退場審議會，正式核定4校法人解散。

法人解散後，將進入清算程序，依法剩餘校產須「歸公」，由政府重新規劃使用，不能流入私人口袋。

教育部今天稍晚以文字回應媒體提問，東方設大的校產（土地、校舍建物）估計價值為新台幣24.83億元，法人已無自有現金，由退場基金墊付停辦前教職員薪資及正常營運所須的費用，共計約2億元，後續須繳還退場基金。

東方設大剩餘校產已確定由高雄科技大學承接，於今年8月起代管校區。根據高科大校方日前規劃，將作為產學合作園區。

大同技術學院校產估計價值為22億元，法人停辦前也已無自有現金，退場基金墊付費用和其他債務，共計約2.2億元。目前校本部（嘉義校區）由嘉義市政府承接，市府擬規畫為衛生福利用途；太保校區由嘉義縣政府承接，先前傳出的規劃是作為研發中心及教學使用。

環球科技大學的校地是向台糖承租，校舍建物估價為18億元，退場基金墊付費用加上其他債務，共約6.2億元。教育部今天說，目前經濟部、雲林縣政府都有意承接，後續由行政院跨部會平台討論。

明道大學校地同樣是向台糖承租，校舍建物估價13億元，退場基金墊付費用加上其他債務，共約5.4億元。目前衛生福利部、彰化縣政府有意承接，一樣要由行政院跨部會平台決定。