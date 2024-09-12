明道大學等4大專校院7月退場 教育部今核定法人解散

明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學已於今年7月31日退場，4校合計898名學生，由教育部陸續安置到其他學校就學。教育部今天召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議，核定通過四校法人解散案。

教育部指出，會議依私立高級中等以上學校退場條例規定，審議東方學校財團法人、環球學校財團法人、財團法人大同技術學院及明道學校財團法人等4所學校法人核定解散案。

教育部表示，四校學校法人均於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。會議出席委員就各案審議均無異議通過，同意學校法人解散。

「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第1次會議由召集人教育部政務次長葉丙成主持，會議出席委員人數已達全體委員人數三分之二。教育部也表示，四校法人核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。