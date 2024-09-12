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影／大力強捏小孩嘴巴直到倒下 台中幼兒園老師涉施暴停職調查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一所幼兒園女老師用手大力強捏小孩嘴巴約半分鐘。圖／江和樹提供
台中市一所幼兒園女老師用手大力強捏小孩嘴巴約半分鐘。圖／江和樹提供

台中市議員江和樹接獲蔡姓家長陳情，指她幼兒就讀於南屯區某幼兒園，2日發現孩子脖子、肩膀與胸前有大片瘀青，隨即到醫院診斷為挫傷。女老師雖承認是她所為，但園方態度卻避重就輕。市府教育局今已命該名女老師停職，接受調查。

經陪同家長到幼兒園調閱監視器，發現該名女老師竟用手大力強捏小孩嘴巴約半分鐘，直到幼兒倒下，還大動作拉扯小朋友到監視器較拍不到的牆角，有不動舉措。他認為，這樣的老師絕非適任，為維護當事者及其他小朋友的安全，已不能留在教育界殘害國家幼苗，希教育局了解並處理。

教育局今指出，市府於3日接獲家長反映這家幼兒園的幼教保服務人員不當對待幼生，全案已進入調查程序，並要求行為人暫時停職靜候調查。

教育局重申，幼兒園應營造關愛、健康及安全的學習環境，教保人員也應該以溫暖、正向的態度管教幼兒，將持續督導幼兒園確實維護幼兒安全，關注其身心需求，以提供友善教保環境。

幼兒園 教育局 朋友

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