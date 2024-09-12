桃園某幼兒園涉打巴掌虐童 教育局展開調查

桃園市有議員爆料，某私立幼兒園教保員因爲女童午睡時吵鬧就打巴掌，園方被家長發現後竟只讓教保員寫悔過書。桃市教育局說，已令該園讓該教保員不得入班，後續將進行相關審查。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天向媒體表示，桃園市桃園區一間私立幼兒園的李姓教保員，涉嫌在午休時因女童小葵沒有午睡、發出聲響，動手掌摑小葵。

黃瓊慧說，小葵阿嬤去接小葵時發現臉部異狀，詢問下才知道是被教保員打，氣的向她陳情，還指稱小葵常常臉部紅腫回家，跟幼兒園反映過，但因為沒什麼證據也只能就這樣過去，但這次卻被打到臉上有指印。

黃瓊慧說，她陪同家長到幼兒園後，在午睡的監視器畫面看到教保員走過去小葵睡覺的位置動手打了好幾下小葵，家長當場氣的要提告，但幼兒園卻拿出教保員的「悔過書」要求家長原諒。

黃瓊慧說，幼兒園知道自己園內發生虐兒案件時，應該要同步通報主管機關，讓施暴者停職接受調查，而不是息事寧人請老師寫悔過書、請求家長原諒，而且目前教保員也還在上班，沒被停職。

桃園市政府教育局表示，昨天晚間接獲通報後，立即聯繫幼兒園與家長進行初步瞭解、調閱錄影畫面，並於今天上午派員到園查察與訪談幼兒園相關人員。

教育局表示，經觀看錄影畫面，教保員確實有不當行為，已令該園立即調整該教保員職務並不得入班，後續將儘速召開審查小組與認定委員會審議。

教育局表示，違反教保服務人員條例第33條有體罰、不當管教者，裁罰幼兒園與該名老師新台幣6000元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰，並審酌認定該員1至4年或終身不得於幼兒園服務。