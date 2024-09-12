故宮南院展琉球「神貓圖」 參觀者絡繹不絕

故宮南院「萬國津梁東亞海上的琉球」展7日開幕，參觀者絡繹不絕；故宮南院說，很多人專程來看琉球「神貓圖」，策展人將清朝「菊葵貍奴」畫作併肩展出，讓人看到文化的相互影響。

故宮南院今天告訴中央社記者，那霸市歷史博物館典藏「神貓圖」為沖繩縣指定文化財，是山口宗季（1672年生，漢名吳師虔）所畫，20歲成為琉球王府的宮廷畫師，32歲赴中國福州留學，拜花鳥畫泰斗孫億及順梁亨等人為師。

「神貓圖」以精妙的筆致及淡雅的色彩呈現神貓高深莫測的眼神和富含空氣、蓬鬆柔軟的身軀，是近世琉球繪畫中的名品。

與「神貓圖」比鄰展出的是晚清宮廷畫家沈振麟所作「菊葵貍奴」，筆法工細寫實，菊葵旁的奇石上，貓咪併腿端坐，與應時花卉在深底色的反襯下，分外富麗精緻。古人稱貓為「貍奴」，貓咪靈動的神態，是歷代畫家鍾愛的題材。沈振麟創作題材廣泛，花鳥、蟲魚、人物、山水各臻其妙，慈禧太后曾頒賜「傳神妙手」匾額。

故宮南院說，策展人書畫文獻處助理研究員鄭淑方將這兩張圖放在一起展出，並不是圖與圖之間有何關連，只是2隻貓的樣態有點類似都採坐姿，目的是讓觀眾瞭解東亞各國與中國的文化是彼此影響，非單向傳播。琉球「神貓圖」完成的年代更早於中國「菊葵貍奴」。

此外，展場2件琉球風獅爺，也引起討論，台灣本島、金門與閩南地區也有風獅爺，自古這一區塊因地緣關係，在各方面一定會相互交流。

「萬國津梁東亞海上的琉球」特展，即日起到12月1日結束，精選故宮院藏明清時期有關琉球歷史文獻文物外，並洽借國內外重要典藏，代表性文物共同展出。藉由歷史文獻與文物的呈現，一方面突顯琉球在東亞世界交流互動扮演的角色，同時引領參觀者進一步了解琉球歷史文化的變遷歷程。