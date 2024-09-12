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4大學短報缺額 教團籲罰決策者
文化、大葉、真理、佛光大學等四校，今年未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，引發爭議，教育部強調，會做不同比率的減扣名額及獎補助款等處罰。但教團認為，扣獎補助款，最終受害的可能是學生，呼籲教育部應依私校法，裁罰決策者個人，卅萬至一五○萬元不等，才能以儆效尤。
短報風波延燒，教育部日前表示，會作為調減次一學年招生名額總量，以及調整繁星推薦、申請入學招生名額比率參據，並依情節輕重扣減大學補助經費和私校獎補助款，嚴懲相關人員。
不過全教總法務中心執行長林金財直言，「扣減名額是最差的」，私校本來就因少子化招不滿學生，扣減名額沒有意義。主管機關想遏止歪風，應裁罰決策者，且要罰得高，才有效果。
林金財也提到，招生名額短報，違反招生規定，也影響公平性，屆時送私校諮詢會討論懲處，評估將依私校法第八十條，裁罰決策者，如董事會、校長個人卅萬至一五○萬元。
高教工會理事長周平說，扣減獎補助款非理想做法，如果學校降低辦學品質，受害的是學生。
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