聽新聞
0:00 / 0:00

竹苗區國中會考 計分新制拍板 鍾東錦憂不利苗栗

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／連線報導
竹苗區高級中等學校入學推動工作小組決議，117學年採取新制，苗栗縣長鍾東錦不贊同，但表示尊重，指示及早因應。記者范榮達／攝影
竹苗區高級中等學校入學推動工作小組決議，117學年採取新制，苗栗縣長鍾東錦不贊同，但表示尊重，指示及早因應。記者范榮達／攝影

竹苗區國中會考計分117學年度改採「5級分7積點加1扶助弱勢積分」新制，苗栗縣長鍾東錦昨指比序計分愈細愈可能造就明星學校，不利苗栗現況；針對變革，新竹縣昨天也推4大策略並說明新制計分方式，希望親師生都能了解並及早準備。

竹縣指出，竹苗區國中會考計分原本只有A、B、C三級，依序可得6、4、2不等分數，再依採計科目分數總合排序，決定錄取名單，但制度已無法凸顯成績差異，三縣市討論後，決定改採A、B++、B+、B和C五級，依序可得6、5、4、3、2分。

若考生五級制分數相同，再以A++、A+、A、B++、B+、B和C七個級距計算積點，各級距依序可得7、6、5、4、3、2、1點，以積點總和論排序；為保障弱勢學生，低收、中低收、偏鄉與非山非市地區學生總積分加計1分。

苗栗縣長鍾東錦不贊同新制，指比序計分越細，越可能造就明星學校，不利苗栗現況，有些學生勢必跨區到外縣市就讀，造成家長、學生，及交通住宿等成本負擔，但決議已成，還是尊重。

教育處長葉芯慧表示，新制目前僅針對計分方式、扶助弱勢加分及實施年度進行討論及決議，因為免試入學作業比序規則涉及項目及積分採計甚多，入推小組後續還要檢討調整免試入學全部比序順序、內容及積分採計項目。目前國一新生均已開學，學校開始進行相關的免試入學及教育會考的宣導，及多元適性輔導的準備工作

竹縣因應制度改變將推動4大策略，除了加速縣立高中增班增校，也會強化教師適性輔導能力，提供學生多元生涯試探，建立親師合作夥伴關係，創造親師生三贏局面。

免試入學 會考 鍾東錦

延伸閱讀

竹苗區國中會考新制117學年上路 苗栗即日啟動準備工作

竹苗區會考積分制暫不變 鍾東錦：維持現狀最好

苗栗28日公益音樂會開放索票入場 企業家蘇盛泉圓夢協辦

他連7次苑裡鎮房裡溪燒垃圾原因曝光 縣長指示協助處理

相關新聞

4大學短報缺額 教團籲罰決策者

文化、大葉、真理、佛光大學等四校，今年未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，引發爭議，教育部強調，會做...

竹苗區國中會考 計分新制拍板 鍾東錦憂不利苗栗

竹苗區國中會考計分117學年度改採「5級分7積點加1扶助弱勢積分」新制，苗栗縣長鍾東錦昨指比序計分愈細愈可能造就明星學校...

4大學短報招生名額怎麼懲處？ 決策者最多恐遭罰150萬

文化、大葉、真理、佛光大學等四校遭認定短報招生名額，藉此降低缺額率。教育團體呼籲，教育部認定學校招生違規，評估將依私校法...

學校優惠電價台電不再挹注 教育部編59億支應差額

台電檢討優惠電價措施，改由各目的事業主管機關自行編列預算。教育部於民國114年度編列新台幣59億元，用於支應各級學校電價...

不要老師不要學校...她嘆妹妹在幼兒園哭遭老師「勸退」 網齊勸轉學

家長在為孩子挑選幼兒園時，除了注重環境以外，個人因素也應納入考量。一名女網友發文詢問，她的妹妹因為在幼兒園不停哭鬧的緣故，老師直接「勸退」妹妹，於是請教網友：「直接勸退是否太過於極端？想詢問各位有孩子的家長你們會如何解決？」

教育部公布大專校院學權調查結果 3項度需加強

教育部繼106年、109年，於112年續行第3次學生權利調查。本次調查結果顯示，公私立大專校院整體學生權利的平均指標符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。