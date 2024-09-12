竹苗區國中會考 計分新制拍板 鍾東錦憂不利苗栗

竹苗區國中會考計分117學年度改採「5級分7積點加1扶助弱勢積分」新制，苗栗縣長鍾東錦昨指比序計分愈細愈可能造就明星學校，不利苗栗現況；針對變革，新竹縣昨天也推4大策略並說明新制計分方式，希望親師生都能了解並及早準備。

竹縣指出，竹苗區國中會考計分原本只有A、B、C三級，依序可得6、4、2不等分數，再依採計科目分數總合排序，決定錄取名單，但制度已無法凸顯成績差異，三縣市討論後，決定改採A、B++、B+、B和C五級，依序可得6、5、4、3、2分。

若考生五級制分數相同，再以A++、A+、A、B++、B+、B和C七個級距計算積點，各級距依序可得7、6、5、4、3、2、1點，以積點總和論排序；為保障弱勢學生，低收、中低收、偏鄉與非山非市地區學生總積分加計1分。

苗栗縣長鍾東錦不贊同新制，指比序計分越細，越可能造就明星學校，不利苗栗現況，有些學生勢必跨區到外縣市就讀，造成家長、學生，及交通住宿等成本負擔，但決議已成，還是尊重。

教育處長葉芯慧表示，新制目前僅針對計分方式、扶助弱勢加分及實施年度進行討論及決議，因為免試入學作業比序規則涉及項目及積分採計甚多，入推小組後續還要檢討調整免試入學全部比序順序、內容及積分採計項目。目前國一新生均已開學，學校開始進行相關的免試入學及教育會考的宣導，及多元適性輔導的準備工作

竹縣因應制度改變將推動4大策略，除了加速縣立高中增班增校，也會強化教師適性輔導能力，提供學生多元生涯試探，建立親師合作夥伴關係，創造親師生三贏局面。