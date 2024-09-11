快訊

中捷四維國小站務員突昏倒無生命跡象 警消送醫搶救

8月核心CPI略高於預期…美股道瓊早盤重挫逾700點 台積ADR逆勢上揚

還原救援現場…直升機吊籃故障卡半空 失事飛官再跳海游至海巡艇

4大學短報招生名額怎麼懲處？ 決策者最多恐遭罰150萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學一名教授向本報投訴，指校方未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額，回流至分發入學。校方僅表示：「謝謝對於本校的關心，將逕向主管機關說明。」本報資料照片
文化大學一名教授向本報投訴，指校方未如實將繁星推薦、申請入學等招生管道缺額，回流至分發入學。校方僅表示：「謝謝對於本校的關心，將逕向主管機關說明。」本報資料照片

文化、大葉、真理、佛光大學等四校遭認定短報招生名額，藉此降低缺額率。教育團體呼籲，教育部認定學校招生違規，評估將依私校法第八十條裁罰決策者個人卅萬至一百五十萬罰鍰，且裁罰個人才能以儆效尤。

真理、佛光兩校校長日前已請辭或遭董事會撤職，但教育部表示，會作為調減次一學年招生名額總量，以及調整繁星推薦、申請入學招生名額比率參據，再依情節輕重扣減大學補助經費和私校獎補助款，並嚴懲相關人員。

全教總法務中心執行長林金財表示，該案屆時將送私校諮詢會討論懲處，評估將依私校法第八十條，裁罰決策者如董事會、校長個人卅萬至一百五萬罰鍰。該案遭認定違反招生影響公平性，如先前北市東山高中超收一百多位學生，也是裁罰決策者校長等人約五十萬。

林金財也談到，「扣減名額是最差的。」私校本來就因少子化招不滿學生，扣減的名額可能剛好就是學校正想寄存的名額數，沒有意義。如果主管機關想遏止短報名額的歪風，裁罰決策者且罰得高，才有效果。

日前教育部長鄭英耀指出，佛光和真理是累犯，文化、大葉則是初犯，會依情節輕重給予不同懲處。但私校知情人士表示，行政罰法可評估當事人財力、知法與否等狀況減輕裁罰，可減輕至罰鍰最低額度三分之一。評估部長的話有弦外之音，意思是私校諮詢會對初犯學校可有「討論空間」，可能輕輕放下、點到為止。

高教工會理事長周平則談到，扣減獎補助款非理想做法，如果因扣減獎補助款學校因此降低辦學品質，屆時受害的恐是學生。

周平也指出，雖然兩校校長已去職，但如文大校長拖沓已久才承認有疏失，又稱自己對招生有貢獻，校內招生單位至處級以上主管都有責任，教育部應該確實課責決策者。

主管 教育部 補助款

延伸閱讀

朱立倫籲暫緩推國土法 國土署：依法推動是政府職責

食藥署中秋稽查出爐 這麵包店生產線有貓出現 被罰6萬

X型跨橋「豐原的痛」完工10年官司纏訟 中市府2個選擇

影／違法！「白衣遊客」闖合歡山武嶺陡坡 多次踉蹌險摔落嚇壞人

相關新聞

學校優惠電價台電不再挹注 教育部編59億支應差額

台電檢討優惠電價措施，改由各目的事業主管機關自行編列預算。教育部於民國114年度編列新台幣59億元，用於支應各級學校電價...

未落實把關致學識程度差 李家同：我國教育不能因材施教是一大缺點

國立清華大學榮譽教授李家同今天表示，追蹤許多學生學識程度差的背後問題，是小學階段未落實把關，很多學生整數加減乘除都不會就...

4大學短報招生名額怎麼懲處？ 決策者最多恐遭罰150萬

文化、大葉、真理、佛光大學等四校遭認定短報招生名額，藉此降低缺額率。教育團體呼籲，教育部認定學校招生違規，評估將依私校法...

不要老師不要學校...她嘆妹妹在幼兒園哭遭老師「勸退」 網齊勸轉學

家長在為孩子挑選幼兒園時，除了注重環境以外，個人因素也應納入考量。一名女網友發文詢問，她的妹妹因為在幼兒園不停哭鬧的緣故，老師直接「勸退」妹妹，於是請教網友：「直接勸退是否太過於極端？想詢問各位有孩子的家長你們會如何解決？」

教育部公布大專校院學權調查結果 3項度需加強

教育部繼106年、109年，於112年續行第3次學生權利調查。本次調查結果顯示，公私立大專校院整體學生權利的平均指標符合...

竹苗區國中會考新制 117學年上路

竹苗區國中會考計分改制討論多時，昨天下午終於拍板，現行3級分將走入歷史，未來改5級分7積點並增加1分扶助弱勢積分，新制預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。