4大學短報招生名額怎麼懲處？ 決策者最多恐遭罰150萬

文化、大葉、真理、佛光大學等四校遭認定短報招生名額，藉此降低缺額率。教育團體呼籲，教育部認定學校招生違規，評估將依私校法第八十條裁罰決策者個人卅萬至一百五十萬罰鍰，且裁罰個人才能以儆效尤。

真理、佛光兩校校長日前已請辭或遭董事會撤職，但教育部表示，會作為調減次一學年招生名額總量，以及調整繁星推薦、申請入學招生名額比率參據，再依情節輕重扣減大學補助經費和私校獎補助款，並嚴懲相關人員。

全教總法務中心執行長林金財表示，該案屆時將送私校諮詢會討論懲處，評估將依私校法第八十條，裁罰決策者如董事會、校長個人卅萬至一百五萬罰鍰。該案遭認定違反招生影響公平性，如先前北市東山高中超收一百多位學生，也是裁罰決策者校長等人約五十萬。

林金財也談到，「扣減名額是最差的。」私校本來就因少子化招不滿學生，扣減的名額可能剛好就是學校正想寄存的名額數，沒有意義。如果主管機關想遏止短報名額的歪風，裁罰決策者且罰得高，才有效果。

日前教育部長鄭英耀指出，佛光和真理是累犯，文化、大葉則是初犯，會依情節輕重給予不同懲處。但私校知情人士表示，行政罰法可評估當事人財力、知法與否等狀況減輕裁罰，可減輕至罰鍰最低額度三分之一。評估部長的話有弦外之音，意思是私校諮詢會對初犯學校可有「討論空間」，可能輕輕放下、點到為止。

高教工會理事長周平則談到，扣減獎補助款非理想做法，如果因扣減獎補助款學校因此降低辦學品質，屆時受害的恐是學生。

周平也指出，雖然兩校校長已去職，但如文大校長拖沓已久才承認有疏失，又稱自己對招生有貢獻，校內招生單位至處級以上主管都有責任，教育部應該確實課責決策者。