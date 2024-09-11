從技藝生到職校教師 蔡炳坤以經驗引導學生獲表揚

教育部遴選112學年度全國技藝教育績優人員，苗栗農工主任蔡炳坤獲獎，他從國中技藝班學生成為職校教師，以過來人經驗，引導學生秉持鍥而不捨職人精神，藉技能實現自我。

教育部為肯定選習國中技藝教育課程及高中實用技能學程表現優異的學生，並表揚推展國中技藝教育有功的教職人員，每年辦理「全國技藝教育績優人員」遴選活動，今年共有各縣市推薦388名人員參選，經學者專家審查評選出202名學生、教師及行政人員，其中高中職教職員工有49人獲獎，國立苗栗農工生物產業機電科主任蔡炳坤是獲獎者之一。

蔡炳坤是農家子弟，從小協助父親從事農作，家中許多的農業機具，養成他喜歡動手拆拆裝裝維修興趣，就讀國三時參加國中技藝班實用汽機車科，從此走進技藝教育道路。

苗栗農工校長張世波今天表示，蔡炳坤在校內任教已14年，推展技藝教育相關工作不遺餘力，積極鼓勵實用技能學程學生，考取丙、乙級技術士相關證照，提升就學及就業競爭力，長年培訓學生參加全國農業類、工業類技藝競賽、全國技能競賽，屢獲佳績，並熱衷奉獻傳承技職教育教學，曾榮獲國中技藝教育競賽、全國技藝競賽佳績，具備多項專業證照，堪為技職教育表率。

蔡炳坤告訴中央社記者，自己從國中就讀技藝班，憑藉技藝教育競賽保送上高職，然後持續進修、參賽，有幸進入大學、研究所、博士班，並擔任職業學校老師，他認為，學術理論與實用技能，兩者相輔相成，「差別只在於先擁有的是什麼」。

蔡炳坤說，青春期的孩子對於未來難免徬徨，面對自認不擅或不愛唸書的學生，他以自身經驗鼓勵、引導，告訴學生，無論選擇哪一條路，不管是課本或技術鑽研，付出的努力絕對是相同的，重點是要根據興趣正向發展。

蔡炳坤指出，希望藉由自己實際人生歷程與分享，回饋到教學現場，引導學生動手做、做中學，務實操作，秉持著鍥而不捨的職人精神，引導正確的人生方向，讓學生潛能得以充分發揮，憑藉技能一展長才。