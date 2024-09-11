學校優惠電價台電不再挹注 教育部編59億支應差額

台電檢討優惠電價措施，改由各目的事業主管機關自行編列預算。教育部於民國114年度編列新台幣59億元，用於支應各級學校電價差額，115年度將再視電價方案確認補助方式。

台電長年給予農漁業、離島、學校、社福團體等優待的電價。台電今年發文給教育部等單位，應在114年回歸各部會編列預算，不再由台電繼續挹注。

這項政策改變對私立學校影響最大，許多學校擔心優惠電價措施改變後，會造成財務負擔。教育部今天表示，依據行政院於7月召開的研商會議結論，114年度將編列經費，全額補助私校用電優惠及電價凍漲的差額。

教育部114年度總計編列59億元支應公私立各級學校的電費差額。至於115年度之後，教育部語帶保留，強調會視經濟部後續具體電價方案及預算額度，再確認補助方式。

另外，政府推動「班班有冷氣」，支應國中小冷氣電費，教育團體希望延伸到高中職。教育部表示，高中職冷氣費採「使用者付費」原則，向學生收取，並訂定中低收入戶、弱勢學生免繳等規定，目前暫無調整規劃。