李遠塞紙條爭取政院支持預算 文化幣同步下修年齡

文化部明年編列預算達新台幣303.93億元，文化部長李遠今天分享，當初是塞紙條提報數字給行政院長卓榮泰，讓文化部預算首破300億，而在政院支持下，文化幣年齡將下修至13歲。

文化部今天舉行第48屆金鼎獎頒獎典禮，以「小野」筆名聞名的李遠也曾獲得金鼎獎，他致詞表示，過了半個世紀，回到金鼎獎典禮，內心充滿感恩。他來自出版界，上任文化部長後更希望回饋出版業，首要希望吸引更多人買書，健全生態，自幼扎根的工作便非常重要。

李遠表示，他獲得卓榮泰同意，明年將試著把文化幣領取年齡下修到13歲，讓孩童可以到出版社、書店花費文化幣，進而接觸出版產業。他也希望能夠辦理過去從沒辦過的「台灣國際兒少書展」，鼓勵青少年閱讀。

李遠提及，今年行政院會通過文化部114年度編列預算，但原先因為部分特別預算沒了，讓文化部預算無法超過300億，他便在紙條上寫了幾個預算數目，趁著與卓榮泰一起看表演時捏在手中。

李遠說：「一直等到卓院長上車，腳要跨進去的時候，我就衝過去說，卓院長這給你，求求你給我們預算高一點，能不能過300億。」隔一段時間後，他便得到允准報告，讓預算最終突破300億。

卓榮泰笑說，李遠是「最年輕」的文化部長，因為能融入年輕人，還眼光獨到。今年前往巴黎奧運前，李遠便告訴他「文化奧運影響力會很大」，邀請他欣賞文化奧運表演團隊行前演出，內容非常精彩，李遠便選在他「心情好」要離開時，塞給了他預算紙條。

卓榮泰表示，政院首次編列文化部預算超過300億，雖然超出金額部分並不多，但在即將進入下一個會期國會審查預算過程中，他很希望能維持文化部預算，呼籲李遠及文化界朋友一起加油。

卓榮泰期盼，文化部透過更廣泛討論，讓政策執行、工作推動，都能完全符合台灣現階段文化工作者，讓每一筆跟人民請求而來的預算，能確切運用於人民身上。