不要老師不要學校...她嘆妹妹在幼兒園哭遭老師「勸退」 網齊勸轉學

家長在為孩子挑選幼兒園時，除了注重環境以外，個人因素也應納入考量。一名女網友發文詢問，她的妹妹因為在幼兒園不停哭鬧的緣故，老師直接「勸退」妹妹，於是請教網友：「直接勸退是否太過於極端？想詢問各位有孩子的家長你們會如何解決？」

一名女網友在Dcard發文，表示她本身也是幼教老師，妹妹今年3歲，今年8月底剛換幼兒園，媽媽是外籍人士，近日妹妹在睡覺前會一直說：「不要老師，不要學校」，原PO本以為是還在適應學校的關係，然而媽媽卻說老師每天都用不好的語氣說：「妳們的小孩一直哭」，也會給媽媽不好的眼色。

原PO透露，她們在家也有給妹妹做過心理建設，給她帶過娃娃，想著可以安撫一下，但老師直接用搶的退給媽媽說「今天不能帶玩具！」原PO表示，今日她回到家時，才發現妹妹沒去上課，因為老師對媽媽說：「妳的小孩每天一直哭，影響到其他學生上課，讓我很不舒服，要不要不讀？」，後面讓媽媽帶妹妹回家休息觀察。

原PO認為，妹妹行為沒有重大偏差，直接勸退是否太過「極端」？週六參加班親會，原PO打算跟老師當面溝通，最後想問網友們，溝通後老師有可能會對妹妹比較緩和嗎？又或是變本加厲？「有孩子的家長你們會如何解決呢？」

此文一出，不少網友認為該老師態度不友善，應該要轉學，「我也覺得直接換學校了，妹妹很顯然就是不適應這間學校，是我的小孩我不會繼續跟這學校賭，賭輸妹妹未來都有心裡陰影，甚至真的出事就糟了」、「班親會跟其他媽媽交流，參考老師的說法，有疑慮就轉學」。

也有幼兒園老師認為，老師明顯沒耐心，要盡快換學校，「我是幼教老師，我會選擇換學校。當老師每天用不好的口氣說你家小孩每天一直哭時，讓我覺得學校老師對孩子根本就無愛沒耐心」、「曾經也在幼兒園任職，也見過不適任老師，很兇的老師都沒什麼耐心，大人在她旁邊就倍感壓力還何況小孩」、「本身也在幼兒園工作，就算當面溝通，可能事後對妹妹變本加厲，很怕讓妹妹對於上學造成陰影」。