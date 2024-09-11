竹苗區國中會考新制117學年上路 苗栗即日啟動準備工作

竹苗區國中教育會考計分新制，117學年度改採5級分7積點並增加1分扶助弱勢積分，苗栗縣長鍾東錦不贊同，但表示尊重，縣府教育處即日啟動新制模式輔導、分析，幫助學生、家長及學校、老師及早因應。

竹苗區高級中等學校入學推動工作小組昨天決議，117學年採取新制，苗栗縣雖主張維持3級分制，可以兼顧照顧偏鄉及弱勢學生，但未獲採納，鍾東錦今天在縣務會議表達雖不贊同新制，但既然定案，就要及早因應。

鍾東錦說，比序計分越細，越可能造就明星學校，不利苗栗縣現況，有些學生勢必跨區到外縣市就讀，造成家長、學生，及交通住宿等成本負擔，學校要提升量能資源，鼓勵就近入學的好處及效益，避免拉大城鄉差距。

縣府教育處即日啟動相關的準備工作，教育處長葉芯慧指出，新制目前僅針對計分方式、扶助弱勢加分，及實施年度進行討論及決議，因為免試入學作業比序規則涉及項目及積分採計甚多，入推小組後續還要檢討調整免試入學全部比序順序、內容及積分採計項目。

教育處等定案後，將就新制模式，進行2至3年的系統測試及修正調整，讓117學年度學生能順利分發入學，此外，教育處將召集校長及辦理相關會議，擬定輔導策略等，提早了解並熟悉新制度，向家長宣導及指導學生，協助適應免試入學積分制度的變革，至於目前國一新生均已開學，學校開始進行相關的免試入學及教育會考的宣導，及多元適性輔導的準備工作。