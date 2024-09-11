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日語合作夥伴10人來台 文化交流助學生拓展視野

中央社／ 台北11日電

教育部和日台交流協會合作，透過「日語合作夥伴派遣計畫」，今年度有10人前來台灣，透過文化講座和活動，協助台灣學生拓展國際視野，並增加學習外語的動機。

教育部今天發布新聞稿，「日語合作夥伴派遣計畫」於民國103年開始，由日方與東南亞各國合作，105年起開始與台灣合作，今年已是第9期，日方共選派10人來台。

日語夥伴主要是協助台灣學校的日語教師，透過課堂活動介紹日本文化。例如到南投縣水里商工服務的日語夥伴，便以抹茶體驗、昭和傳統遊戲等，讓師生有更多文化體驗。

台南市善化高中則是舉辦日本文化講座，主題涵蓋神社、茶道、浴衣體驗等。其中1名夥伴老師還在合作計畫結束後，特地返校在園遊會設攤教學，不只是校內師生，也讓社區人士體驗日本傳統手作的樂趣。

教育部表示，期盼透過這項計畫與國際接軌，給孩子擁有和外國人的交流機會，無論在課程中、活動中，或是私底下的聊天，有很多能用日語表達的機會。

南投縣 教育部 日本

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