拿到打工度假簽證、出國後卻花了3個月才找到工作？海外打工度假如何順利求職？

打工度假年輕人提前做好準備，增加海外求職成功機會。 圖／EF海外留遊學 提供

許多年輕人嚮往「打工度假」，體驗不同的人生，還有許多過來人大讚國外不只薪資高、風光優美，而且處處是機會，特別在通膨時代，出國賺外幣，很多人不到一年就還清了學貸！「打工度假」好處多，但不是每個人拿到簽證，就能順利在國外找到工作。有部落客分享，自己在澳洲只花一個禮拜就找到工作，擔任超市收銀員，但是和他同去的朋友，花了3個月才找到一份在農場採水果的工作，找工作期間房租空燒、積蓄快見底，讓他差點就要打道回府。

海外打工度假4大面向，一次掌握！

究竟打工度假前應該要做哪些準備？什麼樣的人適合出國打工度假？如何才能順利在國外求職？讓本文為你詳細說明：

Q. 幾歲可以打工度假？

根據外交部最新資料，國人年滿18~30歲 (部分國家上限為26歲或35歲)，可選擇至17個國家進行度假打工，比較熱門的國家包括鄰近的日本、韓國，以及英語系國家如：加拿大、紐西蘭、澳洲、英國、愛爾蘭等。

Q. 打工度假有哪些隱形成本？出國真的那麼好賺？

打工度假須提供財力證明，每個國家的標準不同，換算台幣目前大約落在8萬到14萬元左右，實際花費包括來回機票費用、抵達海外生活初期所需的資金，以及簽證費、體檢費、保險費等雜支。

對各國政府來說，「打工度假」的目的是讓外國人來到這裡度假，為補足旅費而從事打工活動，雖然大多數國家不會限制打工度假的時數。過來人分享，「如果能在國外順利找到工作，做好財務管理，一定活得下去，還有機會把機票錢都賺回來，但若打算來賺一桶金，可能就得犧牲生活品質。」也有網友認為，國外打工大多是從事勞力密集的工作，不如利用在國外生活的這段時光，把語言學好，累積多一點經驗，為將來職涯晉升打好基礎。

Q. 如果英文程度不好，如何順利找到工作？

申請打工度假簽證並不需要具備語言能力， 但到了當地能找到什麼樣的工作，就和語言能力息息相關。既然都已經離開台灣舒適圈了，為什麼不先投資時間和一些金錢，提升自己的語言能力，讓自己變得更好呢？

有些人以為出國打工度假，英文就會變好，但若沒有基本的語言能力，只能從事不需要用到英文的工作，這樣英文怎麼可能會變好？如果想要提升語言能力，建議還是先到語言學校上課，現在有專業遊留學機構提供「遊學+打工+度假」三合一方案，出國後先去唸幾週語言學校，之後由機構協助求職，無縫接軌當地就業市場，對於想出國遊學但經費不足的年輕人來說，這是兩全其美的方案。對以打工賺錢為目標的人來說，先讀語言學校為英文打底，不僅能擁有更多工作機會，日後處理工作合同，或遇到勞資糾紛時，也較能保障自己的權益。

Q. 打工度假需注意什麼？

1. 人都已經到了當地，卻找不到理想工作

很多人透過台灣代辦中心人力仲介公司找工作，到了當地才發現代辦中心提供的職缺大多是偏鄉勞力工作、工廠生產線等，少有市區服務業工作，缺少機會和當地人溝通交流，更遑論提升語言能力。

2. 在國外生病或遭遇意外

打工度假期限多為一年起跳，這段期間若生病、或發生意外，該如何處理？事前先做足準備，有暢通的求助管道，才能在遇到緊急狀況時不慌亂，並及時獲得適合的資源和治療。

3. 國外花費大，錢很快就燒光

人在異鄉食、衣、住、行都要花錢，必須詳細規劃財務，避免可能面臨的經濟壓力，到了國外不一定能立刻找到工作，空窗期的生活開銷也需考量進去。

若不熟悉國外環境，建議先上「求職俱樂部專案」

每個人的生涯規劃、年齡、經濟狀況都不同，建議根據自己實際的需求來評估，一般而言，直接申請打工度假和經由準備課程來接軌，有以下幾點不同：

選擇「求職俱樂部專案」，結合語言學習與就業輔導，無縫接軌海外工作。 圖／EF海外留遊學 提供

EF Education First作為一家擁有60年國際教育經驗的機構，無論是追求語言提升、體驗不同文化，還是準備海外打工度假，EF的專業團隊都會提供量身訂製的諮詢和支援。

● 國際學生混合比例高：學生將有機會與來自120多個國家的同學學習和交流，從課程，活動，生活等各方面讓學生互動和交流，鼓勵學生用正在學習的語言建立國際人脈，真正體驗國際化學習環境。

● 全球直營校區和辦事處：EF在全球50多個國家擁有直營校區，確保教育品質和學生體驗。

● 分級分齡教學：根據學生的年齡和語言程度進行分班，確保每位學生的學習都符合自己的需求。

● 豐富的課後活動：從文化參訪到旅遊探索，EF的語言學校舉辦豐富多彩的課後活動，促進學生全方位發展。

● 全面的安全保障：EF提供獨家Erika海外醫療保險，覆蓋全球的每一個城市及EF校區；保險範圍包括疾病，意外，緊急返回，竊盜，航班延誤等，從旅遊不便險到海外醫療，意外提供全面保障，計劃的申請理賠過程，確保學生的安全和健康。

從語言能力評估到全方位的旅行安排，再到EF在地員工的全天候支持，EF為學生提供了一站式的服務，確保學生在打工度假期間能夠安心探索新的國家、無憂生活。不論你是想要探索英語、法語、德語、日語、韓文還是其他語言，EF都能為你提供一個安全、支持和豐富的學習環境。

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